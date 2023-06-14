Diablo 4 sınıflar: Diablo 4 en iyi karakter hangisi? En yeni Diablo oyunu satış rekorları kırdı. Eğer siz de oyunu merak ediyorsanız Diablo 4 karakterleri ve özellikleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Diablo 4 en güçlü karakter hangisi? Diablo 4 rehberi ve Diablo 4 en iyi class seçimi için tiyolar bu yazıda. Acaba Diablo 4 karakter seçimi nasıl yapılır? Diablo 4 karakter özellikleri neler? 2023 Diablo 4 karakterleri ve Diablo 4 karakter rehberi. İşte 2023 Diablo 4 karakterleri ve güçleri:

Diablo 4 sınıflar neler? Diablo 4 en iyi class hangisi?

Son günlerde Diablo 4 hayranları oyundaki karakterler ve klanlar konusuna çok büyük ilgi gösteriyorlar. Son oyun, 6 Haziran'da piyasaya sürüldüğünden beri en popüler Diablo oyunu olduğunu kanıtlıyor. Böylesine muhteşem görseller, bağımlılık yapan oynanış ve çok sayıda farklı karakterle dolu Diablo 4 şimdiden büyük bir satış rakamı elde etti.

Oyun karakterler ile oynandığı için class yani sınıf sisteminin nasıl çalıştığı çok merak ediliyor. Her karakter oyundan farklı keyif almanızı sağlayacaktır. Başlangıçta, Diablo 4'te oynayabileceğimiz beş sınıf olacak. Bunlar Barbar, Cadı, Hırsız, Necromancer ve Druid'dir. Oyunun sonraki güncellemelerinde yeni sınıflar eklenirse onları da listemize sonradan ekleyeceğiz, şimdilik 5 sınıf yani karakter mevcut.

Diablo 4 en iyi karakter hangisi?

Karakterli oyunlarda en iyi karakteri seçmek önemlidir. Diablo 4 en iyi class seçimi için karakterlerin özelliklerini öğrenmek ister misiniz? Acaba Diablo 4 karakter seçimi nasıl yapılır? Çok merak edilen Diablo 4 karakterleri ve Diablo 4 karakter özellikleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. En iyi Diablo 4 sınıfının Druid olduğunu düşünebiliriz.

Druid çünkü oyuna dengeli bir giriş yapmanızı sağlıyor. Aslında, seçim tamamen size kalmış. Oyunda hangi sınıfı seçerseniz seçim, kartlarınızı doğru oynarsanız inanılmaz derecede güçlü bir yapıya sahip olacaksınız. Bir klanla (grupla) oynuyorsanız, grubun geri kalanı boşlukları doldururken siz bir konuda tamamen uzmanlaşabilirsiniz.

Diablo 4 karakter seçimi

Oyunda Barbar, Cadı, Rogue (Hırsız), Necromancer ve Druid isimli 5 farklı karakter mevcut. 5 karakterden kimisi güçlü, kimisinin sağlığı fazla, kimisi yakın dövüşte uzman, kimisi de farklı güçlere sahip.

Diablo 4 karakter özellikleri

En yüksek sağlığa sahip karakter Barbar sınıfıdır. En düşük sağlığa sahip karakterimiz ise büyücü. Druid ise çok dengeli bir karakter.

Diablo 4 karakterleri ve Diablo 4 karakter rehberi

Önceki oyunlardaki karakterlerden pek çoğu Diablo 4 oyununda yer almıyor. Amazon, Warrior, Paladin, Demon Hunter, Crusader, Assassin, Monk ve Witch Doctor gibi karakterleri bu sürümde göremiyoruz. 5 farklı karakter bu oyunda bizimle olacak. Son olarak Diablo 4 oyununda Barbar, Cadı, Rogue (Hırsız), Necromancer ve Druid karakterleri bizi bekliyor.

Diablo 4 karakterleri: Barbar

Diablo 4'ün Barbar sınıfı oyunu savaşçı gibi oynamak çok uygundur. Eski Diablo sınıfları arasında en yüksek sağlığa ve güce sahiptiler ve burada da hemen hemen aynı görünüyorlar. Önceki oyunlarda olduğu gibi, Barbarlar (Barbarians), her saldırıda Fury kaynağını üretirler. Bu onlara Fury gerektiren becerileri olağanüstü bir gaddarlıkla iblisleri öldürmek için kullanma yeteneği verir.

Arsenal sistemi, Diablo 4'ün Barbarian sınıfında yenidir. Bu mekanik, Barbarian'a dört silah yuvası vererek, aynı yapı içinde hem tek hem de çift elli silahları kullanabilmenizi veya alternatif olarak aynı anda dört efsanevi silah taşıyabilmenizi sağlar. Neyse ki tüm bu silahları mikro düzeyde yönetmek gerekli olmayacak, çünkü seçtiğiniz Fury beceriniz oyuncu girdisi olmadan ihtiyaç duyduğu her silahı kullanacaktır.

Diablo 4 Büyücü karakteri

Oyundaki büyücü karakteri elementlerin gücünden yararlanır, düşmanları ateşle yakar, buzla dondurur veya şimşekle vurur. Sınıf ayrıca aktif becerilerin pasif fayda için donatılabildiği büyü mekaniğini kullanır. Büyücü şimşek, ateş ve don gibi temel güçleri kullanabilir, bu da partinizin Diablo 4'ün en tehlikeli düşmanlarından bazılarını alt etmesine gerçekten yardımcı olabilir. Ayrıca büyücü ölümcül menzilli saldırılarıyla büyük grupları kesinlikle uzaktan parçalar.

Bununla birlikte, bu hesaplanamaz güç sınırsız değildir, çünkü Büyücü herhangi bir sınıfın en düşük sağlığına sahiptir ve onu belirli hasar türlerine dirençli düşmanlara karşı potansiyel olarak savunmasız hale getirir. Büyücü aynı zamanda pasif olarak mana yenileyen tek sınıftır, ancak bu sadece Minor Destruction saldırılarının mana ürettiği anlamına gelir.

Tüm bu manaya da ihtiyacınız olacak, çünkü gücünüz maksimuma çıktığında ultilerinden gelen hasar Lilith'i bile kızartır. Küçük sağlık çubuğunuzun mümkün olduğunca dolu olmasını sağlamak için mümkün olduğunca mesafeyi koruduğunuzdan emin olun.

Diablo 4 karakterleri: Rogue sınıfı özellikleri

Diablo 4'ün Rogue sınıfı, diğer tüm sınıfların bir melezini sunan en dengeli sınıftır. Rogue, yakın dövüş ve menzilli saldırılar kullanır ve her oyun stiline özgü becerilere sahiptir. Yakın dövüşte iki katına çıkarsanız, ölümcül ateşli oklar ve cıvatalar kullanabilen yaylara ve tatar yaylarına odaklanan menzilli bir oyun stili ile emrinizde hançerler ve kılıçlar olacak. Oynanabilecek Rogue'a özgü görevler de vardır, bu nedenle Rogue sınıfını denemeye değer.

Rogue'a özgü sınıf uzmanlıkları da Combo Points, Shadow Realm ve Exploit Weakness'tır. Birleşik Puanlar, onları güçlendirmek için yeteneklere harcayabileceğiniz bir kaynak olarak puanlar oluşturmanıza olanak tanır. Gölge Diyarı, yakın dövüş odaklı bir haydutun bir düşmanı bir boşlukta izole edip ortadan kaldırabildiğini görürken, o boşluğun dışındaki düşmanlar geçici olarak ortadan kaybolur, yani bireysel olarak ortalığı kasıp kavurmak için güvendesiniz.

Exploit Weakness tam olarak kutuda yazan şeyi yapar: size bir düşmanın zayıflığı gösterilir, böylece onları etkili bir şekilde alt etmek için en iyi saldırıyı kullanabilirsiniz. Bir haydut olarak, saldırılarınızı ve becerilerinizi zehir aşılama gibi ek etkilerle de doldurabilirsiniz, bu da silahlarınızın ek zehir hasarı vereceği anlamına gelir.

Necromancer karakteri Diablo 4

Necromancer (Ruh çağıranlar) orta kademe yöneticiler için en iyi eğitimdir, çünkü işi sizin yerinize yapmaları için hortlak ordularını kullanacaksınız. Önceki Diablo ile karşılaştırıldığında, endişelenecek iki kaynağınız var. Yönetilmesi gereken iki kaynağınız Öz ve Cesetlerdir.

Öz, bir dizi çok güçlü büyü kullanmanıza izin verir ve zamanla pasif olarak yenilenir ve temel becerilerinizi kullanarak daha fazlasını üretir. Cesetler nispeten açıklayıcıdır. Bu kaynak, etrafınızdaki ölülere dokunmanıza, iskelet minyonları çağırmanıza ve en iyi kabarık balina video izleniminiz için Ceset Patlaması gibi tuzaklar kullanmanıza olanak tanır.

Diablo 4 karakterleri: Druid sınıfı özellikleri

Diablo 4'te bir druid kurt adam veya kurt ayıya dönüşebilen bir karakterdir. Eğer insan formunuza bağlı kalmayı tercih ederseniz, bir dizi elemental saldırı kullanabilirsiniz. Hangi versiyonunuz daha iyi olursa olsun, iki kurt yoldaş her zaman yanınızda olacak ve daha küçük düşmanları yarıp geçecektir.

Bir druid olarak oynarken, temel becerilerinizin her biri, özellikle bir ilkokul öğretmeni oluşturmaya giderseniz, yakındaki her şeyi yerle bir etmek için Earthspike ve Stormstrike gibi acımasız ruh becerilerine harcamak için ruh üretir. Alternatif olarak, tamamen şekil değiştirme becerilerinize odaklanmayı ve herhangi bir sorunu çiğneyip, çiğneyerek ve patlatarak çözmeyi de seçebilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ