Diablo serisinin ilk oyunu 1996 yılında piyasaya sürüldü ve büyük bir başarı elde etti. Ardından geliştiriciler, Diablo 3'ün çıkışıyla seriyi sürdürdü. Uzun bir bekleyişin ardından bugün, Diablo hayranlarının merakla beklediği Diablo 4 resmi olarak piyasaya sürüldü. Ancak, oyunun çıkışıyla birlikte oyuncuları bir hayal kırıklığı bekliyordu. İlk gün yapılan bir fiyat zamıyla Diablo 4, oldukça pahalı hale geldi.

Diablo 4, Diablo ekosistemine aşina olan oyuncular için alışması kolay bir oyun olacak. Ancak, oyun oldukça karanlık bir atmosfere sahip olacak ve oyuncular donmuş mağaralarda canavarlara karşı mücadele edecekler.

Diablo 4'ün fiyatları da oyuncuları şaşırttı. Oyunun farklı versiyonlarına göre fiyatlar değişiyor. PC, PlayStation 4/5 ve Xbox (X/S - One) için farklı fiyat seçenekleri sunuluyor. Standart, Digital Deluxe ve Ultimate Edition olarak üç farklı versiyon bulunuyor.

Diablo 4'ün sistem gereksinimleri de dikkate alınması gereken bir faktör. Oyunu oynamak için belirli bir donanıma sahip olmanız gerekiyor. Minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri belirtilmiş durumda.

Diablo 4, uzun bir bekleyişin ardından nihayet oyuncularla buluştu. Ancak, oyuncuların beklentilerini karşılamak için ciddi bir maliyeti olduğunu görmek şaşırtıcı oldu. Fiyat zamının yanı sıra sistem gereksinimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Oyun, PC, PlayStation ve Xbox platformlarında satın alınabilir.