Sezon için Yeni Karakter Yaratmak Zorunda mı?

Diablo 4’ün geliştirme şefi Rod Fergusson, Sezon 1’in içeriğinden faydalanabilmek için oyuncuların yeni bir sezonluk karakter yaratmak zorunda olduğunu doğruladı. Bu durum, özellikle oyunun hikâyesini henüz tamamlamamış oyunculardan tepki çekti.

Mevcut Karakterler Ne Olacak?

Mevcut karakterler Sezon 1 gelince yeni sezonda kullanılamayacak. Ancak, karakterler tamamen “kaybolmayacak” ve Diablo 4’ün çıkacak en güncel sezonundaki içeriğine sahip olmayan bir versiyonu olan Eternal Realm’e taşınacak.

Sezonların Süresi Ne Kadar?

Diablo 4 sezonları üç ay sürüyor. Fergusson, üç aylık sürenin “insanlara içeriği keyifle oynamaları için zaman tanımak amacıyla” belirlendiğini söyledi. Ancak, oyunun Haziran başında çıktığı ve ilk sezonun Temmuz ortası veya sonunda başlayacağı düşünülürse, oyunculara mevcut karakterlerini geliştirmek için yaklaşık 45 günlük bir süre tanınmış oluyor.

Oyuncular Ne Düşünüyor?

Bu durum, pek çok oyuncunun tepkisini çekti. Bazıları, sınırlı oyun zamanları ve mevcut karakterlerine olan bağlılıkları nedeniyle bu yeni düzene karşı çıktı. Diğerleri ise, bu durumun Blizzard’ın Sezon 1 çıktığında iletişim sorunu yaşayabileceğini belirtti.

Diablo 4 İncelemeleri Nasıl?

IGN, Diablo 4’ü 10/10 olarak değerlendirdi ve “Diablo 1’in muhteşem hikayesi ve mekanları ile Diablo 2’nin geliştirdiklerini alıp, Diablo 3’ün başaramadıklarını silen ve eski oyuncularını memnun etmeyi başaran, genç kuşağı da etkisi altına alabilecek yeni döneme uygun bir oyun” olarak tanımladı.

Blizzard’dan Oyuncu Tepkilerine Yanıt Var mı?

Rod Fergusson, Twitter üzerinden oyuncuların sorularını yanıtladı ve endişelerini ele aldı. Fergusson, hikayeyi bir kez tamamladıktan sonra atlanabileceğini belirtti. Ayrıca, sezonun sona ermesi durumunda, sezonluk karakterlerin de Ebedi Diyar’a taşınacağını, böylece oyuncuların istemeleri durumunda orada oynamaya devam edebileceklerini söyledi.

Sezonların Etkileri Nelerdir?

Sezonların gelmesi, oyuncuların Diablo 4’ü nasıl oynadıklarını büyük ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Oyuncular, Sezon 1’i görmezden gelip Ebedi Diyar’da hangi seviyede olurlarsa olsunlar mevcut karakterleriyle devam etmek ya da yepyeni bir sezonluk karakter yaratıp seviyeleri bir kez daha aşmak seçeneklerine sahip olacaklar.

Oyuncuların Seçenekleri Nelerdir?

Oyuncular, tek bir karaktere odaklanıp, ganimet toplayarak güçlerini yavaşça geliştirmeyi mi tercih edecekler, yoksa her biri bir öncekinden farklı olan birden fazla karakterin seviyesini yükseltmeyi mi? Ya da belki de her ikisinin bir karışımını mı tercih edecekler, bu henüz belli değil.

Diablo 4’ün Oyun Sonu Mücadelesi Nasıl Olacak?

Diablo 4’ün oyun sonu mücadelesi, hikaye tamamlandıktan sonra başlıyor. Tipik rol yapma oyunlarında olduğu gibi, seviye atlamak için ihtiyaç duyulan deneyim miktarı seviye sınırına doğru ilerledikçe artıyor. Bu, 80’den 100’e seviye atlamanın, sıfırdan 50’ye seviye atlamaktan çok daha uzun süreceği anlamına geliyor.

Diablo 4’ün Sonraki Sezonlarına Dair Bilgi Var mı?

Blizzard, Diablo 4’ün gelecek sezonları hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak, Sezon 1’in oyuncuları Ekim ortasına kadar taşıyacağı düşünüldüğünde, Sezon 2’nin bu tarihten itibaren başlayabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi paylaşılmadı