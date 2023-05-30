29 Mayıs 2023 itibariyle DGS başvuruları başladı. DGS Başvurular Ne Zamana Kadar Sürecek? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? DGS Ücreti ne kadar, kaç TL? DGS 2023 Başvuru nereden yapılır? 2023 DGS Başvuru Tarihleri ne zaman? Acaba DGS'ye Kimler Başvurabilecek? 2023 DGS Başvuru Ücreti Ne Kadar? 2023 yılında DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte DGS BAŞVURU EKRANI

2023 DGS Başvuru Tarihleri: DGS kayıtları ne zaman 2023?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzunun ardından başvurular başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerden dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar için 2023 DGS başvuruları başladı.

DGS Başvurular Ne Zamana Kadar Sürecek?

2023 yılında DGS başvuruları ne zaman yapılacak diye çok merak ediliyor. 2023 yılı için DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Unutmayın, son başvuru saati 23:59.

2023 DGS Başvuru Ücreti Ne Kadar, kaç TL?

DGS başvuru ücreti 2023 yılı için 270 lira olarak belirlendi ama depremzede adaylar bu ücretten muaf tutulacaklar. Ayrıca şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmıyor.

Depremzedelerden DGS Başvuru Ücreti Alınmayacak

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti alınmayacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular internetten veya başvuru merkezlerinden yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden yapılacak. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanındaki açıklamalar doğrultusunda veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS 2023 sınavı ne zaman?

2023 DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz günü saat 10:15'te başlayacak.

2023 DGS sınavı kaç dakika?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süresi de çok merak ediliyor. 2023 DGS 135 dakika sürecek.