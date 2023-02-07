DFDS tarafından, Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanı’na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların ücretsiz taşıması yapılacaktır. Yolcu taşımacılığı yapılmayacak olup destek olmak isteyenlerin Pendik Limanı’na yönlendirilmesi önemlidir.

Gönderimleriniz ve desteğiniz öncesi planlama için ilgili numaraları arayarak bilgi alabilirsiniz.

İrtibat listesi aşağıda yer almaktadır:

DFDS Pendik Limanı

Emre Tekinalp 0536 032 98 34

Fahriye Tuğba Kurum 0537 476 02 24

Arzu Dedebaş 0535 308 28 90

Uğur Aykut 0532 731 01 91

Ahmet Yüce 0530 149 46 20