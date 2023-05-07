Dezenflasyon Nedir?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranının zaman içinde azalmasıdır.

Dezenflasyonun etkileri olumludur.

Dezenflasyonun Sonuçları

Dezenflasyon sonucunda öncelikle kredilerin düşmesinin ardından, emlak sektörüyle birlikte birçok sektörde hareketlilik yaşanır.

Girişimciler için yatırımın daha mümkün hale geldiği dezenflasyon durumunda, ekonomik istikrar sağlanarak, finansman kredisi kullanımında belirgin artışlar meydana gelir.

Enflasyon oranının planlı bir şekilde düşürülmesi, birçok sektörde de hareketlenme olmasını sağlar. Bu durumda öncelikle krediler düşer ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde hareketlenme görülür. Girişimcilerin sermayelerini yeni yatırımlar için harcaması da söz konusudur. Dezenflasyon sayesinde yeni girişimler devlet tarafından da desteklenir. Ekonomide istikrar sağlanmasının yanı sıra finansman kredisi kullanımında gözle görülür bir artış yaşanır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ