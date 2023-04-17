Geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yıldız futbol oyuncusu Uruguaylı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile tanınan Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Oyunculuğu bırak gel, seni sultanlar gibi yaşatayım" tarzında paylaşımda bulunmuştu.

İddiaya göre ikili arasında ipleri geren bu olay Devrim Özkan'ı çok sinirlendirmiş ve Lucas Torreira ile tüm ilişkisini bitirmiş. Gs yıldız futbol oyuncusu araya yakın arkadaşlarını da soksa da Devrim Özkan'dan, olumlu yanıt alamamış.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi