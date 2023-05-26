Kahramanmaraş'da yaşanan depremlerin ardından, prefabrik evlere olan talep artmış durumda. Uzmanlar, prefabrik evlerin daha güvenli olduğunu vurguluyor. Prefabrik ev alırken nelere dikkat edilmeli? Prefabrik evlerin fiyatları ne kadar? Prefabrik ev desteği ne kadar? Prefabrik ev desteğine nasıl başvurulur? Prefabrik ev desteğine nereden başvurulur? Tüm detaylar haberimizde...

Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, vatandaşlar evlerini güvenli bir şekilde yeniden inşa etme ve deprem riskine karşı tedbir alabilme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda, prefabrik evler, uzmanlar tarafından yüksek katlı betonarme binalara göre daha güvenli bir seçenek olarak sıklıkla öneriliyor. Devlet de bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla prefabrik ev yapmayı planlayan vatandaşlara destek sağlama kararı aldı.

Prefabrik ev alırken nelere dikkat edilmeli?

Prefabrik ev satın alırken şu faktörlere dikkat etmek önemlidir:

Kalite ve Dayanıklılık: Prefabrik evin kalitesi ve dayanıklılığı önemlidir. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı, sağlam ve dayanıklı bir yapı seçmek önemlidir. Üretici firmanın tecrübesi, referansları ve sertifikaları hakkında araştırma yapmak da faydalı olacaktır. Montaj ve Kurulum: Prefabrik evin montaj ve kurulum süreci de dikkate alınmalıdır. Montaj işlemlerinin profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, montaj ve kurulum sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması da önemlidir. İzolasyon ve Enerji Verimliliği: Prefabrik evin iyi bir izolasyona sahip olması ve enerji verimliliği sağlaması önemlidir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve hava sızdırmazlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, evin daha konforlu ve enerji tasarruflu olmasını sağlar. Tasarım ve İç Mekan Düzenlemesi: Prefabrik evin tasarımı ve iç mekan düzenlemesi sizin tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır. Odaların genişliği, depolama alanları, kullanışlı bir düzen ve estetik açıdan memnuniyet sağlaması önemlidir. Garanti ve Satış Sonrası Hizmetler: Prefabrik evi satın almadan önce, üretici veya satıcı firmadan garanti süresi ve satış sonrası hizmetler hakkında bilgi almak önemlidir. Evinizin uzun vadeli bakım ve onarımlarının nasıl yönetileceği konusunda net bir anlaşma yapmak önemlidir. Maliyet: Prefabrik evin maliyeti, bütçenizi belirleyen önemli bir faktördür. Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar arasında evin boyutu, malzeme kalitesi, tasarım özellikleri ve ekstralar bulunur. Bütçenizle uyumlu bir seçenek tercih etmek önemlidir, ancak maliyetin yanı sıra kaliteyi de göz ardı etmemek gerekir. Yerel İnşaat İzinleri ve Kurallar: Prefabrik evinizi kurmak için gereken yerel inşaat izinlerini ve kurallarını araştırmak önemlidir. İnşaat bölgesine, araziye ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak için gerekli belgeleri ve izinleri almanız gerekebilir.

Prefabrik evlerin fiyatları ne kadar?

Prefabrik evlerin fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişir. Evlerin boyutu, tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesi, iç mekan düzenlemesi, ekstralar ve bölgesel faktörler gibi etkenler fiyatları etkiler. Bu nedenle, genel bir fiyat aralığı vermek zordur.

Ancak, prefabrik evlerin genellikle daha ekonomik bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Küçük ölçekli prefabrik evler, yaklaşık 50.000 TL'den başlayarak fiyatlandırılabilmektedir. Daha büyük ve daha lüks prefabrik evler ise 200.000 TL veya daha fazla bir fiyata sahip olabilir. Fiyatlar, seçtiğiniz tasarıma, büyüklüğe, malzeme kalitesine ve ekstraların varlığına göre değişecektir.

Prefabrik ev satıcıları veya üreticileriyle iletişime geçerek, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun seçenekleri öğrenebilir ve fiyat teklifi alabilirsiniz. Ayrıca, yapacağınız detaylı araştırmalar ve farklı satıcılar arasında karşılaştırmalar yapmak da size daha net bir fiyat fikri sağlayacaktır.

Prefabrik ev desteği ne kadar?

Devlet tarafından sağlanan prefabrik ev desteği miktarı, başvuru yapan kişinin ihtiyaçlarına ve koşullara göre değişebilir. Genel olarak, devletin prefabrik ev desteği programı kapsamında sağlanan destek miktarları şu şekilde olabilir:

Ev onarımı için başvuru yapan vatandaşlara 75.000 TL destek sağlanabilir.

Prefabrik ev yapımı için başvuranlara 150.000 TL destek verilebilir.

Betonarme ev yapımı için başvuranlara ise 200.000 TL destek sağlanabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardım programları için 2022 yılında ayırdıkları bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını ifade ederek, yardım miktarlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım miktarlarını şu sözlerle açıkladı:

"Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik."

Prefabrik ev desteğine nereden, nasılbaşvurulur?

Prefabrik ev desteği başvurusu için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV): Muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak prefabrik ev desteği için başvuruda bulunabilirler. SYDV, başvurunuzun incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecini yürütecek olan kurumdur. Başvuru merkezine giderek gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekecektir. ALO 183 veya ALO 144 Sosyal Destek Hatları: Prefabrik ev desteği için ön başvurunuzu ALO 183 veya ALO 144 sosyal destek hatlarını arayarak yapabilirsiniz. Bu hatlardaki yetkililere başvurunuzu iletebilir ve yönlendirme alabilirsiniz. Ancak, ön başvurunuzun tamamlanması ve başvurunuzun resmi olarak değerlendirilmesi için genellikle SYDV'ye başvurmanız gerekecektir. e-Devlet: Prefabrik ev desteği başvurusunu e-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti internet sitesine girerek, başvurunuzu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu platform üzerinden diğer yardım programlarına da başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için ilgili kurumlarla iletişim kurmanız gerekebilir.

Başvuru süreci ve gereklilikleri ülke ve bölgeye göre değişebilir. Bu nedenle, en güncel ve kesin bilgileri ilgili devlet kurumlarından veya resmi internet sitelerinden doğrulamanız önemlidir.