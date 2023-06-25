En önemli karakterimiz "İstiklâl ve hürriyet" tir.

Yer yüzünde “ırkçılık geni” olmayan tek millet Türklerdir....

Avrupa Birliği ve Amerika'nın, demokratikleşme, Ermeni sınırının açılması, Kıbrıs limanlarının açılması gibi dayatmalarının, “Güneydoğu Meselesi" "Kürt meselesi" gibi çeşitli adlar altında Türkiye'de azınlık yaratma gayesi güttüğü açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti Lozan anlaşmasıyla, üç azınlık dışında, tek bir millet olduğunu dünyaya kabul ettirmiş ve tek bir millet olmanın gereği olan politikaları geliştirmiş ve uygulamıştır.

İsyan edenlere ve isyan ettirenlere " tek millet, tek devlet , tek bayrak " düşüncesinin gereği olarak , cevaplarını en sert şekilde vermiştir.

Bu zamana kadar hiçbir ayrım gözetmeyen Türk milletinden etnik kökenlerini ileri sürerek ayrılmak isteyenlere , etnik kökenlerine göre farklı muamele isteyenlere, Türk milleti elbette farklı muamele etmeye başlama hakkına sahiptir.

Kendini aydın zanneden ve bir takım Kürtlerin aydın zannederek peşine takıldıkları bazı siyasetçi, sanatçı, yazar, çizerler, masum halkı bölücü terör örgütü PKK ile özdeşleştirmek istemektedirler. Bu çabalarında Kürt halkına, emir aldıkları merkezlerden gelen ahmakça vaatlerde bulunmakta, Türk devletini ve milletini aşağılayan propagandalarla , Kürtleri asla gerçekleşmeyecek hayallere sürüklemek istemektedirler. Bu topluluk iç ve dış odakların destekleriyle taviz koparmada başarılı olmalarına rağmen, halkı büyük ölçüde, kendi ahmakça hayallerine ortak edememişlerdir.

Şimdiye kadar hep denenmiş ama olmamış ve de olamayacaktır.

Hiç bir devlet etnik maksatlı açılıma izin vermez, böyle bir açılımlar diğer etnik maksatlı açılımların önünü de, yolunu da açacaktır.

Teröristlerin azgınlaştığı yıllarda , bölgeye tayin edilen görevlilere uygulanan baskılar ve hizmet vermek için gelenlere yönelik cinayetler, şantiyelerin basılması, yakılması gibi devlet hizmetlerinin teröristler tarafından engellenmesinden kaynaklanan eksiklerin sorumlusunun bölücü terör örgütü olduğu bilinmelidir.

Demokratik açılım , bütün bunların dışında sadece , gerçek demokrasiye kavuşmanın alfabesi olan , parti içi demokrasiye kavuşmak manasına gelmelidir.

Bu elbette bir yönüyle kültür meselesidir. Parti içi rekabetler ihtiras olmaktan çıkmalıdır. Diğer yönüyle ilgili kanunların milli şartlarımıza göre mutlaka ve acele olarak düzenlenmesi, ayrılıkçı, terör ile ilişikli olan partilerin, örgütlerin, dernek ve oluşumların men edilmesidir.

Bu suç vatandaşların değil, onların kuyruğuna takılan siyasilerimizindir.

Şimdi de Asala'nın yerine geçen PKK terör örgütünü haklı gösterenlerindir.

*

Vakit olur ki son bulur hep arzular, hüsran olur

Âkibet ruya biter , en son nefes hicrân olur

Câre olmaz derdine hiç bir ilaç , hiç bir tabib

Her hüzün her ağrıya , yanĺız ölüm derman olur

İ. Hakkı Aydın

Saygı ve Sevgilerimle.