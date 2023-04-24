Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Türkiye genelinde düzenlenen ve devlet destekleri konusunda vatandaşları bilgilendiren bir etkinliktir. İzmir'deki etkinliğe katılanlar, devletin sunduğu teşvikler ve destekler hakkında detaylı bilgi alabilecek ve projelerini hayata geçirme konusunda doğru yönlendirmeler alabilecekler.

Etkinlikte, girişimcilere, yatırımcılara, işletmelere ve bireysel projelere yönelik devlet teşviklerinin yanı sıra, finansman imkanları ve iş birliği fırsatları da tanıtılacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşları bu fırsatları değerlendirmeye ve "Geleceğin Burada, #devletinseninyanında" sloganıyla harekete geçmeye davet ediyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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