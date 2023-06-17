Uzun yıllardır Türkiye’nin çözemediği sorunlardan biri de “devlet adı verilerek” yapılan dolandırıcılık. İş öylesine boyutlara vardı ki; sadece paranızı değil kimi zaman geleceğinizi, kimi zaman sağlığınızı, kimi zaman da iş hayatınızı etkiliyor.

“Şikayet var.com” sitesine gelen binlerce şikayet bu sorunun her geçen gün daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Hatta kimi pişkin dolandırıcılık şirketleri, TV’lere gazetelere ilen vererek, iyi niyetli yurttaşları kandırmak için her yola başvuruyor.şi’da yer alan sayfalarına gelen ziyaretçi artışının yüzdelik oranı sürekli artışı gösteriyor. Özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılığın ağırlıkta olduğu gözleniyor.

Şikayetvar. com’ın yayınladığı şikayet mesajlarının genellikle eğitim ve iş alanlarında yoğunlaştığı gözleniyor.

Sitede yer alan şikayet mektupları (isimleri mahfuz) ilginç uyarılarla dolu. İşte o mesajlarda yer alan şikayetler;

1-)Kıymet Vakfı diye bir vakıf yardım adı altında ihtiyaç sahibi insanları yanıltıyor. Papara'dan hesap oluşturmamızı isteyip maili kendilerine yönlendiriyorlar. Ve bundan Papara yetkililerinin haberi yok. Acilen ilgilenilmesi gereken bir konu. Herhangi bir üçüncü şahıs adına ismim ve T.C. Kimlik numaram kullanılarak yapılacak herhangi bir şeyden sorumlu değilim. Bende yanlışlıkla yardım başvurusu yaptım ancak iptal edemiyorum

2-)Sosyal yardım altında yardım yaptıklarını söylediler kimlik bilgilerimi aldılar kimlik bilgilerini ön ve arka yüzü olmak üzere istendi adıma açılacak borç kredi vb. İşlemlerden sorumlu olamadığımı beyan ediyorum şikayetimi belirtiyorum güvenilir bir kurum değilmiş

3-)8 Mayıs'ta nefesim.net başvuru yaptım ve WP üzerinden biryol vakfı tarafından e*** bana ulaştı ve burs onayladı dedi. Benim tüm kişisel bilgilerimi ve ikametgah adresimi aldı. Şimdiye bu ne internet sitesine ulaşabiliyorum, ne e maillerine ne de WP üzerinden bana cevap verilmiyor! Üzerime açılan herhangi bir şeye sorumluluk kabul etmiyorum! Bu kötü insanların gereken cezayı almasını istiyorum, çünkü kişisel bilgilerimin ihlali söz konusu..

4-)Kıymet Vakfı diye bir vakıf yardım adı altında ihtiyaç sahibi insanları yanıltıyor. Papara'dan hesap oluşturmamızı isteyip maili kendilerine yönlendiriyorlar. Ve bundan Papara yetkililerinin haberi yok. Acilen ilgilenilmesi gereken bir konu. Herhangi bir üçüncü şahıs adına ismim ve T.C. Kimlik numaram kullanılarak yapılacak herhangi bir şeyden sorumlu değilim. Bende yanlışlıkla yardım başvurusu yaptım ancak iptal edemiyorum…

5-)Sosyal yardım adı altında Kiymet Vakfı tarafından yardım yapılacağına ilişkin istenen yerleşim yeri ve kimlik ön ve arka yüzü bilgilerim için hiçbir rızamın olmadığını beyan ediyorum. Adıma açılan rızam olmadan, borç, kredi ve her türlü işlem için itirazım olduğunu ve rızam olmadığını buradan beyan ediyorum. İmzamın olmadığı hiçbir evrakı kabul etmiyoruz. Şikayette bulunuyorum. Kiymet vakfından şikayetçiyim.

6-)Kıymet Vakfı diye bir vakıf yardım adı altında ihtiyaç sahibi insanları yanıltıyor. Papara'dan hesap oluşturmamızı isteyip maili kendilerine yönlendiriyorlar. Ve bundan Papara yetkililerinin haberi yok. Acilen ilgilenilmesi gereken bir konu. Herhangi bir üçüncü şahıs adına ismim ve T.C. Kimlik numaram kullanılarak yapılacak herhangi bir şeyden sorumlu değilim. Bende yanlışlıkla yardım başvurusu yaptım ancak iptal edemiyorum

7-)O****V*** k*** Vakfı burs veriyoruz diye Papara uygulamasını telefonuma indirttiler. Kendi numaraları ve mail adresiyle benim adıma hesap açtırdılar. İşlem sonrası benim banka hesabıma 100 TL gönderdiler ve onlara 100 TL geri göndermemi istediler. Yapılan hiçbir işlemi kabul etmiyorum. Kimlik bilgilerim, yüzüm ve adıma yapılan hiçbir işlemi kabul etmiyorum. Islak imzamın olmadığı hiçbir işlemi kabul etmiyorum. Sorumluluk bana ait değil. 08.06.2023 saat 14.20'dan itibaren ıslak imzam olmadan adıma yapılacak hiçbir resmi işlemi, başvuruyu adıma açılacak hiçbir hesabı, kredi başvurusunu, para transferlerini, kumar alım satım, bahis işlemlerini kabul etmiyorum. Kesinlikle onayım yoktur. Sorumlusu Papara elektronik anonim şirketidir. Yetkili mercilere duyurumdur. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum…

8-)20.05.2023 tarihinde Üniversite öğrencisi olarak burs başvurusu yaptım. WhatsApp 'dan bana mesaj geldi kimlik bilgileri ikamet bilgilerim ve IBAN numarası istendi işletme sahibi oldukları için güvendim ve bilgileri paylaştım. Ardından hesaplarına 30 TL atılması istendi bende attım. Havaleyi gönderdiğim IBAN'da Payfix ödeme hizmetleri anonim şirketleri yazıyor.Hakkımda bir işlem yapıldı ya da bir hesap açıldıysa bundan ben sorumlu değilim ve bu sorunun çözülüp bilgilendirme yapılmasını rica ediyorum. Kimlik hesabım alınmış olabilir adıma banka hesabı, banka kredisi, abonelik adıma açılmış şirket veya yapılacak yasadışı herhangi bir işlem kimlik bilgim, onayım, ıslak imzam olmadan yapılmış veya yapılacak olan herhangi bir işlemden yasal olarak hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum.Eğer benim adıma bir Pay Fix hesabı açılmışsa derhal kapatılması ve bu durumun benim bilgim ve iznim olmadan yapıldığı bildirmek isterim. Gereğinin bir an önce yapılmasını talep ediyorum.