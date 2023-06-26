Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen 24 TV'de katıldığı canlı yayında, "Siyasetçilere, CHP'ye ve Kemal Bey'e çok kırgınım. İzmir'de Fethullah Gülen'in gazetesinin başyazarı bizden nasıl aday olur? Kemal Bey Türkiye'de bunu da yaptı." dedi.

"Ankara'da AK Parti kırsalda önde, orada seçimi alacak." diyen Sevigen, "Kemal bey ile gidilirse İstanbul'unda kaybedileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, "Eski milletvekillerinin yüzde 60'ı, eski il başkanlarının yüzde 100'ü benim gibi düşünüyor. 'Kemal Bey değişmeli' diyor." dedi.

"Deniz Bey'in evinde Kemal Bey 'aday olmayacağım' demişti" diyen Mehmet Sevigen, "Ağlayanın malı, gülene hayretmiyor. Yaptığı yanına kar almıyor. Halkın adaletine ve Hakkın adaletine inananlardanım. Yukarıda Allah'ın adaleti var. Kemal Bey'de geldiği gibi gidecek." dedi.