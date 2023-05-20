Devlet, elindeki araçları satışa çıkardı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için 150 bin TL’den başlayan fiyatlarla birçok araç modeli mevcut. Ancak, bu araçların listesi oldukça uzun ve aralarında seçim yapmak zor olabilir. Bu yazıda, sizin için bu araçlar hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Araç Modelleri

Devletin satışa çıkardığı araçların listesi oldukça geniş kapsamlı. Bu listede, farklı marka ve modellerde arabalar mevcut. İşte, satışa çıkarılan bazı araç modelleri:

BMW 3 Serisi

Audi A4

Mercedes C Serisi

Renault Megane

Fiat Egea

Opel Insignia

Bu araçların bazıları oldukça iyi durumda ve düşük kilometrelerde seyretmişler. Ancak, bazıları daha fazla kullanılmış olabilir. Bu nedenle, araçların detaylı özelliklerini inceleyerek doğru kararı vermek önemlidir.

Satışta olan otomobillerin detayları ise aşağıdaki gibidir:

2000 model Skoda Octavia 150 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2003 model HYUNDAI marka araç 170 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2000 model Volkswagen Passat 209 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2006 Model OPEL Marka , VECTRA 225 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2015 model CITROEN marka araç 235 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2006 model Renault Megane Sedan 210 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2015 Model FORD Marka Focus 540 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2005 model HYUNDAI ELENTRA GLS 135 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2008 model Ford Fiesta 1.4 Tdci 200 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2016 model Peugeot 208 Pure Tech 540 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2021 model Toyota Corolla 720 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2013 model A3 Sportback 640 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2021 model Hyundai Elentra 725 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2012 model RENAULT MEGANE 400 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2020 model Kıa marka araç 485 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2017 model Opel İnsignia 785 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2014 model, Fiat marka, 250 tipli araç 232 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2017 model KIA Cerato Forte 550 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

1995 Model Tofas-Fiat 100 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

2012 model Volvo C-30 370 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

1999 model Proton Persona 58 bin Türk Lirasına satışa çıkarıldı.

Araçların Durumu

Satışa çıkarılan araçların durumu oldukça önemlidir. Bazı araçlar sadece birkaç yıl önce üretilmişken, bazıları daha eski modellerdir. Ayrıca, bazı araçlar kaza geçirmiş olabilir ve tamir edilmiş olabilir. Bu nedenle, araçların durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Araçların durumu hakkında detaylı bilgi, ilgili birimlerden alınabilir.

Satış Şartları

Devletin satışa çıkardığı araçlar için belirli şartlar vardır. Bu şartlar, araçların özelliklerine ve durumuna göre değişebilir. Ancak, genel olarak şu şartlar geçerlidir:

Araçların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Araçların satışı için belirli bir süre vardır ve bu süre sonunda satılmayan araçlar yeniden değerlendirilmektedir.

Araçların teslimatı, alıcı tarafından organize edilmektedir.

Eğer bir araç satın almayı düşünüyorsanız, ilgili birimlerle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.