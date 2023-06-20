MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler uzak değildir." dedi.

Üniversite sınavlarını değerlendiren Bahçeli, “Ümit ediyorum ki, geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. Huzurlarınızda karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımızı ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, hepsine birden esenlikler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın tatil boyunca dinlenmenin, gezmenin, eğlenmenin, hoşsohbetin yanı sıra, kitaplarla da irfan ve ilim köprüleri tesis etmelerini bilhassa temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ekonomi ile ilgili ise, "Türkiye, enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir." dedi. "Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak, ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur." diyen Bahçeli, "Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal oldukları da gözlemlenmektedir. Küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörleri Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapacağı toplantıya kilitlenmiştir. Bize göre bu durum ahlaki, doğru ve hakkaniyetli bir gelişme değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin faize bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir." şeklinde konuştu.