Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimde Ülkeyi Teröristlere Bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimde Ülkeyi Teröristlere Bırakmayacağız"

"Edremit'e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi'yle eşi Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış'a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine kara da habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yar benimde sar benimde aman aman."

'İki Keklik' türküsünün sözleri ise şöyle:

İki keklik bir kayada ötüyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman, aman yetiyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman amman, yetiyorr

Annesine karada haber gidiyor  

Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim

İki keklik bir dereden su içer Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar

Buna yanık sevda derler tez geçer Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim

YENİGÜN HABER MERKEZİ