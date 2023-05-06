Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Edremit'e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi'yle eşi Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış'a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine kara da habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yar benimde sar benimde aman aman."
'İki Keklik' türküsünün sözleri ise şöyle:
İki keklik bir kayada ötüyorÖtmede keklik derdim bana yetiyor Aman, aman yetiyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman amman, yetiyorr
Annesine karada haber gidiyor
Yazması oyalı kundurası boyalıYar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynumaSar benim aman aman, sar benim
İki keklik bir dereden su içerDertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar
Buna yanık sevda derler tez geçerYazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim
YENİGÜN HABER MERKEZİ