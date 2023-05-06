Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Edremit'e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi'yle eşi Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış'a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine kara da habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yar benimde sar benimde aman aman."

'İki Keklik' türküsünün sözleri ise şöyle:

İki keklik bir kayada ötüyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman, aman yetiyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman amman, yetiyorr

Annesine karada haber gidiyor



Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

İki keklik bir dereden su içer

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman amman, dert açar

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman amman, dert açar

Buna yanık sevda derler tez geçer

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

YENİGÜN HABER MERKEZİ