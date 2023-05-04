Devlet Bahçeli, Muğla’da , Aziz Milletim Sıra Sende Mitingi’nde, “HDP ile gelecek planlama, siyaset denkleminde buluşmak devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır. CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir. Bunlar yüz karasıdır. Yürek sızısıdır. Demokrasi infazçısıdır. Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilcileriyiz. Biz ihanetin kafasını ezecek milli varlığımıza ve egemenlik haklarımıza can pahasına sahip çıkacak millet kudretiyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz cumhur ittifakıyız. Biz Türk milletinin ruh köküyüz. Herkes şerefi kadar, ederi kadar haysiyet ve namusu kadar konuşursa karşımızda siyasi bölücülerden, terör işbirlikçilerinden, ağzını açıp da bir şey söylemeye hiç kimsenin hali ve hakkı olamaz. Değerleri çatıştırarak siyasi geleceğini kurtarmaya çalışanların, cepheleşmeleri siyasi varlık sebebi olarak görenlerin ve gerilim ortamından beslenenlerin şu hususu çok iyi anlamaları gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin milli birliğinin toplumsal huzurunun, dayanışma ruhunun temel harcı ve güvencesidir.

Türkiye’yi kamplara ayırarak, çatışma ortamına davetiye çıkaranlara geçit vermeyecek yegane siyasi güç Milliyetçi Hareket Partisi ile yaprağın dahi kımıldamadığı en ağır ve ümitsiz şartlarda fikri namus imtihanından şerefle geçmiş olan Türk milliyetçilerdir. Devletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen muhteşem bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesiyle aziz milletimizin iradesiyle kurulmuştur. Büyük milletimizin değer ve ülküleri ise 100 yıl boyunca varlığında ruh ve anlam bulduğu cumhuriyetimizin himayesi ve koruması altında şekillenmiş ve yükselmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’de birlik ve beraberlik içinde toplumsal barışın, refahın, huzurun ve güven ortamının kalıcı olarak tesis edilmesini hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ