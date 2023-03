JLL Türkiye tarafından yönetilen, Ankara’nın gözde alışveriş merkezlerinden Next Level AVM’de yer alan, sanatseverlerin ilk adreslerinden Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi birbirinden değerli sanatçıların kıymetli eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Devabil Kara’nın kişisel resim sergisi Ara-Durum Sentezi II, 10 Şubat itibariyle Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Yurtiçinde ve yurtdışında 30’un üzerinde kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergide yer alan Kara’nın birbirinden kıymetli eserlerinin yer aldığı sergi, açıldığı günden itibaren Başkentlilerin büyük beğenisiyle karşılaştı.

Serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Kıymet Giray, Kara’nın resimleri hakkında şu bilgileri verdi:

‘’Devabil Kara’nın resimlerine egemen olan, her aldatıcı görüngü veya his, baskın bir dürtünün mutlak gerçekliğinde, kendince belirlenmiş bir dış dünya betiminin çözümlenişidir. Tuvali boş bir yüzey olarak kaplayan boya, uçurum sezgisinde başlayıp sonlanan dingin renklerdir. Bu renkler üzerinde simgelerle yüzleşen bilinç, kimi zaman bir sandalye, bazen bir tarama, çoğu spiralde sembolleşen imgelerle, bu düşsel atılımın kararlı izlerini sürer.’’

Aralarında Devlet Resim Yarışması, DYO Resim Yarışması ve 2021 Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’“Yılın Sanatçısı Ödülü”nün de bulunduğu 15 ödül kazanan Kara’nın Ara-Durum Sentezi II Sergisi,2 Mayıs tarihine kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

