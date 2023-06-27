Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.

Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.

DEVA Partisi’nde yeni görev dağılımı ve teşkilat şeması şu şekilde gerçekleşti:

Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 

İbrahim Çanakcı (Genel Başkan Yardımcısı) 

Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı 

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları B 

Candan Karlıtekin (Genel Başkan Yardımcısı) 

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı 

Mustafa Ergen (Genel Başkan Yardımcısı) 

Eğitim Politikaları Başkanı 

Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Sosyal Politikalar Başkanı 

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Kadın Politikaları Başkanı 

Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) 

Gençlik Politikaları Başkanı 

Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı 

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı 

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Teşkilat İşleri Başkanı 

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü 

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Halkla İlişkiler Başkanı 

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı 

Nazlı Seda Vural (Genel Başkan Yardımcısı) 

İnsan Kaynakları Başkanı 

Medeni Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı, MV) 

İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip 

Sanem Oktar (Genel Başkan Yardımcısı) 

Genel Sekreter 

Aysun Hatipoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) 

Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü 

Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili) 

Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü 

İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili) 

Sağlık Politikaları Koordinatörü 

Bahar Kayserilioğlu 

Kadın Çalışmaları Koordinatörü 

Tunahan Elmas (Kurucu Üye) 

Gençlik Çalışmaları Koordinatörü 

Ümit Özdağ: Akşener’in Açıklamaları Gerçekleri Yansıtmıyor Ümit Özdağ: Akşener’in Açıklamaları Gerçekleri Yansıtmıyor

Ahmet Burçin Yereli (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye) 

Parti İçi Eğitim Koordinatörü 

Elif Menderes 

Saha Çalışmaları Koordinatörü 

Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili) 

Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi 

Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili) 

Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi 

Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Merkez Yönetim Kurulu Ü) 

Genel Başkan Başdanışmanı 

Ramiz Ongun (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) 

Genel Başkan Başdanışmanı 

Kerem Altun (Kurucu Üye) 

Genel Başkan Başdanışman 

Gülçin Avşar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) 

Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi) 

Zeynep Tatar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) 

Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişimi) 
Kaynak: HABER MERKEZİ