Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.
Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.
DEVA Partisi’nde yeni görev dağılımı ve teşkilat şeması şu şekilde gerçekleşti:
|
Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
|
İbrahim Çanakcı (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı
|
Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları B
|
Candan Karlıtekin (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı
|
Mustafa Ergen (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Eğitim Politikaları Başkanı
|
Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Sosyal Politikalar Başkanı
|
Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Kadın Politikaları Başkanı
|
Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Gençlik Politikaları Başkanı
|
Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı
|
Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı
|
Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Teşkilat İşleri Başkanı
|
İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü
|
Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Halkla İlişkiler Başkanı
|
Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı
|
Nazlı Seda Vural (Genel Başkan Yardımcısı)
|
İnsan Kaynakları Başkanı
|
Medeni Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı, MV)
|
İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip
|
Sanem Oktar (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Genel Sekreter
|
Aysun Hatipoğlu (Genel Başkan Yardımcısı)
|
Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü
|
Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili)
|
Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü
|
İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili)
|
Sağlık Politikaları Koordinatörü
|
Bahar Kayserilioğlu
|
Kadın Çalışmaları Koordinatörü
|
Tunahan Elmas (Kurucu Üye)
|
Gençlik Çalışmaları Koordinatörü
|
Ahmet Burçin Yereli (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye)
|
Parti İçi Eğitim Koordinatörü
|
Elif Menderes
|
Saha Çalışmaları Koordinatörü
|
Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili)
|
Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
|
Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili)
|
Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
|
Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Merkez Yönetim Kurulu Ü)
|
Genel Başkan Başdanışmanı
|
Ramiz Ongun (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
|
Genel Başkan Başdanışmanı
|
Kerem Altun (Kurucu Üye)
|
Genel Başkan Başdanışman
|
Gülçin Avşar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
|
Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi)
|
Zeynep Tatar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
|
Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişimi)