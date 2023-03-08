EVA Partisi, 6 Şubat depremlerinin sosyal ve ekonomik yaralarını saracak çözüm önerilerini paylaştı. Planda depremden etkilenen sektörler için özel çözümler bulunuyor. Mali yükün iç finansmanında kamuda tasarruf tedbirleri öne çıkarken dış finansman ihtiyacının karşılanması için Yeniden İnşa Fonu öneriliyor. Ayrıca oluşturulacak Konut Finansman Kurumu, dar ve orta gelirlilerin depreme dayanıklı konutlarda oturması için para ihtiyacını karşılayacak.

DEVA Partisi, 6 Şubat depremlerin ekonomik, sektörel ve sosyal yüküne ilişkin çözüm haritasını açıkladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6 Şubat depremlerinin ekonomik ve sosyal yükünü omuzlayacak çözümlerimiz hazır” ifadeleri kullanıldı.

Çalışmaları hakkında “İktidara tavsiye, milletimize taahhüt ediyoruz” diyen DEVA Partisi, depremin ekonomik yüküne geniş yer ayırdı. DEVA Partisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırladığı değerlendirme ve çözüm raporunu şu önerilerle duyurdu:

‘Depremzedeler çevre illerdeki boş konutlara yerleştirilmelidir’

“Bilim insanlarına kulak verdik. Depremler sürerken yapılan inşaatlar konusunda bizi uyardılar. Yeni inşaatlar tamamlanana kadar depremzedeler çadır ve konteynerlerden çevre illerdeki boş konutlara yerleştirilmelidir.”

’10 bin TL desteğin süresi uzatılmalı, fatura borçları silinmelidir’

“10 bin TL desteğin süresi geliri yetersiz aileler için uzatılmalıdır. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği gibi imkânlardan daha fazla kişi, daha uzun süre yararlanmalıdır. Depremzedelerin fatura borçları silinmelidir.”

Çiftçiye: Yem, saman, tohum, gide, gübre ve ilaçta en az %50 hibe

“Gıda, hepimizin ihtiyacı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların zararını gözlerimizle gördük. Ayni olarak yem, saman, tohum, fide, gübre ve ilaç desteği sağlanmalıdır. Desteğin en az yarısı hibe edilmelidir. Kalan tahsilat 1 yıl ödemesiz ertelenmelidir.”

Esnafa: Borç erteleme, nakdi yardım, kamu alacaklarını durdurma

“Depremzede esnaf zor durumda. Vergi/kredi borçları ertelenmeli/silinmelidir. Nakdi yardım programları geliştirilmelidir. Kamu alacakları yıl sonuna dek durdurulmalıdır. En az 1 yıl kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği verilmelidir.”

Depremzedelere vergi muafiyeti

“Depremden etkilenenlerin vergi ve prim borçları silinmelidir. İşletmeler, makine ve teçhizatı KDV’siz almalıdır. Araçlarını kaybedenlere araç alımlarında ÖTV muafiyeti tanınmalıdır. Konut satış ve teslimleri KDV’den ve her türlü harçtan istisna tutulmalıdır.”

‘Çalışanlar üzerindeki vergi yükü artırılmamalı, imar rantları vergilendirilmeli’

“Mali yükün finansmanı açısından; dar ve sabit gelirliler ile çalışanlar üzerindeki vergi yükü artırılmamalıdır. Öncelikle imar rantları vergilendirilmelidir. Tahakkuk eden vergilerin tahsilat oranı yükseltilmelidir.”

‘Acil olmayan kamu yatırımları durdurulmalı, kamuda tasarruf edilmeli’

“En önemli iç kaynağımız tasarruftur. Acil olmayan kamu yatırımları durdurulup deprem bölgesine yönelik yatırımlara öncelik verilmelidir. Yedek ve ek ödenek tahsisleri münhasıran bu bölgedeki yatırımlarla sınırlı tutulmalıdır. Kanal İstanbul projesi iptal edilmelidir. Zaruri olanlar dışındaki giderlerde en az yüzde 20 kesintiye gidilmelidir. Kamuda taşıt, temsil, ağırlama, reklam gibi giderlerden tasarruf edilmelidir.”

‘Dış finansman için Yeniden İnşa Fonu kurulmalı’

“Dış finansman için Yeniden İnşa Fonu kurulmalıdır. Çok taraflı uluslararası ve bölgesel kalkınma bankalarından uzun vadeli ve uygun koşullu kredi imkânı bu fon kapsamında sağlanmalıdır. Uluslararası kuruluş ve ülkeler tarafından yapılan hibe ve bağışlar fonda toplanmalıdır.

‘Ucuz ve yeterli kaynak için harcamalar şeffaf ve hesap verebilir olmalı’

“Dış finansman konusunda bir hususun altını çizmek istiyoruz. Hem ucuz hem de yeterli kaynak için, deprem bölgesine yapılacak başta yatırım olmak üzere tüm harcamalar uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olmalıdır.”

Hayat İstanbul: İstanbul afetlere dirençli hale getirilmeli

“Bir önerimiz de İstanbul için. İstanbul; ulusal ve uluslararası kaynaklardan temin edilecek uygun kaynaklarla afetlere dirençli hale getirilmelidir. Şehir; finans, turizm, bilim, sağlık ve kültürel etkinlikler başkenti olmalıdır. Kısacası, ‘HAYAT İSTANBUL’ diyoruz.”

Üç web sitesi önerisi: İmar planları, izin başvuruları yayınlanacak

“Üç yeni internet sitesi kurulmalıdır. 1) saydamlik.gov.tr: İmar planları ve ihale şartnameleri yayınlanacak. 2) takip.gov.tr: İzin başvurularının, kamu süreçlerinin durumu izlenecek. 3) duzenleme.gov.tr: Dijital anketlerle öneriler alınacak.”

‘Konut Finansman Kurumu, düşük ve orta gelirlilere yanıt olacak’

“Konut finansmanı için yeni bir modelimiz var: Konut Finansman Kurumu oluşturulmalıdır. Kurum, düşük ve orta gelirlilerin depreme dayanıklı konut ihtiyacına finansal yanıt olacak.”

‘Davacı lehine kurallar getirilmeli’

“Deprem bölgesindeki hukuki ihtilafları dikkatle takip ediyoruz. Afet zararı tazmininde özel yargılama usulü ihdas edilmelidir. Hukuki yardım, ispat, delil ve yargılama süresi konularında davacı lehine yeni kurallar getirilmelidir.”

DEVA Partisi’nin hazırladığı raporda afet yönetimi, sosyal yardımlar, kadın, gençlik, eğitim, sağlık, çevre ve kültür alanlarına ilişkin çözüm önerileri de yer alıyor.

Raporun tamamına ulaşmak için: https://devahazir.devapartisi.org.tr/kahramanmaras-merkezli-depremler-degerlendirme-ve-cozum-raporu/