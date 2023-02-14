Eğitimin umut duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Ergen, okullarda psiko-sosyal eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Ergen şu ifadeleri kullandı:

‘Hemen psikososyal ağırlıklı eğitime başlanmalı’

“Eğitim sürecindeki ortam, çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ihtiyaçtır. Bugünden tezi yok, hemen psikososyal ağırlıklı eğitime başlanmalıdır. Psikososyal eğitim, insani müdahalenin en önemli parçasıdır. Afet sonrası toplum sağlığı ve bireysel sağlık açısından kilit bir rol oynamaktadır. Ayrıca afet bölgesindeki eğitim; yoğunlukla ihtiyaç duyulan yapıyı, sürekliliği ve rutini sağlamaya yardımcı olur.”

‘Öğrencilere hayat kurtaran bilgiler verilmeli’

“Öğrencilere, kritik sağlık bilgileri ve salgın hastalıklardan korunma gibi hayat kurtaran bilgiler verilmelidir. Eğitim aracılığı ile diğer hayati-insani yardım hizmetler sağlanır ve aynı zamanda sağlıklı bir zemin oluşturur.”

‘Eğitim, insanların umut duygusunu yapılandırır’

“En önemlisi, eğitim psikolojik dayanıklılığı ve insanların umut duygusunu güçlendirir. İçermeyi teşvik eder. Eğitim, geçim kaynaklarının iyileşmesini destekler. Eğitim, barış inşası ve kalkınma için nitelikli temellerin oluşturulmasını sağlar.”

‘Çadırlar ya da konteynerler eğitim ortamına dönüştürülmeli’

“Bu dönemde, rutindeki eğitimden daha hassas ve profesyonel bir eğitim anlayışı ile deprem bölgesinde eğitim-öğretim sürmelidir. Çadırlar ya da konteynerler, eğitim-öğretim ortamlarına dönüştürülmelidir.”

‘Gönüllü öğretmenler deprem bölgesinde göreve çağırılmalı’

“Deprem bölgesinden ve diğer illerimizden öncelikle gönüllü öğretmenlerimiz göreve çağırılmalıdır. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz başta olmak üzere, çocuklar acilen içinde bulundukları sosyal ve fiziksel travmatik ortamlardan güvenli eğitim ortamlarına çekilmelidirler.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ