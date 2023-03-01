Çalışmada, depremin ekonomik maliyetini karşılayacak önerilere ağırlık verildi.
Depremin sektörel ve sosyal etkilerine dair çıkış yollarının da sıralandığı hazırlıkta afet yönetimine ilişkin yeni hedefler yer aldı.
Çalışmayı 6 Mart 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek basın toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklayacak.
Daha önce de Afet Eylem Planı yayınlamıştı
Ayrıca çözüm önerilerini eylem planları halinde anlatan DEVA Partisi, Afet Eylem Planı’nı 17 Ağustos 2021’de kamuoyuyla paylaşmıştı. Depremlere hazırlığın da geniş yer bulduğu eylem planı toplam 53 ana hedeften oluşmuştu. DEVA Partisi eylem planlarının tamamını https://devahazir.devapartisi.org.tr/ sitesi üzerinden açık erişime sunmuştu.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi