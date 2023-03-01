Alibeyköy'de yapımı devam eden kütüphane ve sosyal tesiste çalışmalar sürüyor

Depreme maruz kalanların yüzde 20’si travma ile mücadele ediyor

Erkekler Görülen Bu Sorunlara Dikkat !

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Ayrıca çözüm önerilerini eylem planları halinde anlatan DEVA Partisi, Afet Eylem Planı’nı 17 Ağustos 2021’de kamuoyuyla paylaşmıştı. Depremlere hazırlığın da geniş yer bulduğu eylem planı toplam 53 ana hedeften oluşmuştu. DEVA Partisi eylem planlarının tamamını https://devahazir.devapartisi.org.tr/ sitesi üzerinden açık erişime sunmuştu.

DEVA PARTİSİ ÖĞRETMENLERE SESLENDİ ‘Çocuklarla oyunlar oynayın, amacımız öğretmek değil iyileşmek’

DEVA PARTİSİ ÖĞRETMENLERE SESLENDİ ‘Çocuklarla oyunlar oynayın, amacımız öğretmek değil iyileşmek’

Daha önce de Afet Eylem Planı yayınlamıştı

Depremin sektörel ve sosyal etkilerine dair çıkış yollarının da sıralandığı hazırlıkta afet yönetimine ilişkin yeni hedefler yer aldı.