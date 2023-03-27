Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’yla 6284 sayılı kanunun kaldırılması üzerinden pazarlık yapması, kanun üzerindeki tartışmaları hareketlendirmişti. Konuyu değerlendiren DEVA Partili Esen, 14 Mayıs seçimlerini “kadınların kader seçimi” diye niteledi. Esen, “Siyasi rehine olmayı kabul etmeyen, vicdanı hür, aklıselim tüm kadın ve erkekler bu vebalin altında kalmayacak” diye konuştu. “Fanatik duygularla oy kullanma lüksümüz yok” diyen Esen şu ifadeleri kullandı:

‘Bu zihniyetin gerçek İslam anlayışında yeri yok’

“Kadına yönelik şiddette Türkiye’nin dünya liderliği gibi bir sabıkası varken, kadını şiddetten koruması gereken bir kanuna karşı tutum alan bir iktidar ve Cumhur İttifakı ile karşı karşıyayız. Şiddetten korunması gereken kadın ve çocuk yerine şiddet uygulayan erkeği mağdurmuş gibi göstermeye çabalayan, anlaşılması zor bir zihniyet, bir akıl tutulması bu. Bu zihniyetin evrensel etik ve ahlaki değerlerde de gerçek İslam anlayışında da yeri yoktur. Temel olan yaşam hakkının korunmasıdır.”

‘Bir can bile feda edilemez’

“20. yüzyılın ilk yarısında dünyada kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü tanıyan bir Türkiye’den 21. yüzyılın ilk yarısında kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı bir Türkiye’ye… Nereden nereye… Biz DEVA Partisi olarak kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. ‘Bir can bile feda edilemez’ demeye devam edeceğiz. 6284 sayılı kanununun gereğince uygulandığında koruma sağlayabileceğini göstereceğiz.”

‘Adalete sığınmak zorunda kalan kendi kızımız olabilir’

“Siyasi rehine olmayı kabul etmeyen, vicdanı hür, aklıselim tüm kadın ve erkekler de bu vebalin altında kalmayacak, biliyoruz. Unutmayalım ki bir gün devletin güvenliğine, adaletine sığınmak zorunda kalan kendi kardeşimiz ya da kız çocuğumuz olabilir.”

‘Fanatik duygularla oy kullanma lüksümüz yok’

“Sorumluluğumuz büyük. Bu seçim hepimizin sınavı olacak. Fanatik duygularla oy kullanma lüksümüz yok. İnatla geçmişin hatalarıyla yaşamaya devam mı edeceğiz, umutla geleceğe mi bakacağız? Nasıl bir Türkiye istediğimize karar vereceğiz.”