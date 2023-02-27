DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, “Öğretmenlere herkesten daha fazla görev düşüyor” ifadelerini kullanırken, parti kurucularından Aydın İl Başkanı uzman psikolog Meltem Gürler videoyla öğretmenlere seslendi. Öğretmenlere dört başlıkta tavsiyelerde bulunan Gürler şunları söyledi:

‘Çocuklar duygularını oyunla anlatıyor’

“Birincisi duygu düzenlenmesi becerilerinin onarımı. Bu aşamada, elimizde çok önemli bir aracımız vardır: Oyun. Oyun, çocukların lisanı, kelimeleri. Özellikle travmada çocuklar iç dünyalarını, duygularını oyunla anlatıyor. Çocuğa oyun oynaması için alan açmak, ona kendini ifade fırsatı vermek demektir. Oyun sayesinde çocuğun bu süreci nasıl anlamlandırdığını anlama fırsatımız oluyor. O da kendi duygularını tanımlayarak, o duygulara temas ederek, yaşadıklarıyla baş etme yönünde büyük bir adım atıyor.”

‘Amacımız öğretmek değil, iyileşmek’

“Bu dönemde amacımız öğretmek değil iyileşmektir. Önceliğimiz çocukların hayata tutunmaları, ruh sağlıklarının iyi olması. Hemen öğretmeye odaklı bir tavra bürünmeyin. İhtiyaçları olan zamanları tanıyın. Ayrıca rutinleri sağlamak çok önemli. Hayatlarının rutinleri oturursa, kendilerini daha güvende hissetmeye ve hayatlarının ritmini bulmaya başlayacaklar. O yüzden rutinleri oturtun.”

‘Ahşap yapboz oyunları iyi gelecek’

“Bu süreçte onlara hayatını anlatacak oyuncakları verebilmemiz kolaylaştırıcı olacak. Özellikle ahşap yapboz oyunları yani bozup yeniden yapabileceği oyuncaklar onlara çok iyi gelecek. Resim yapmalarını teşvik etmek, resimler aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak, yine hamurlarla oynamak onlara iyi gelecektir. Yaratıcılıklarını teşvik ediniz.”

‘Büyük hareketler yapabileceği oyunlar için imkân sağlayalım’

“İkincisi, ego kaynaklarının onarımı. Travma sonrası stres belirtileri ile başa çıkma, karar verme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, çocukların kontrollerinin hiç olamadığı bir süreç yaşadık, bu da egolarını zayıflattı. Kendilerini aciz, korumasız ve yetersiz hissediyorlar. Kontrol duygusunu yeniden kazanmaları önemli. İşe bedenden başlamak gerekiyor. Önce kendi bedeninin farkında olmasını ve kontrol edebildiğini fark etmesini sağlamak iyi gelecektir. Yine oyunlara başvuracağız. Özellikle çocuğun yoğun yaşadığı duyguları da dışa vurmasını sağlayacak, büyük hareketler yapabileceği oyunlar için imkân sağlayalım. Koşabildiği, zıplayabildiği oyunlar, bedeninin farkına varmasını ve kontrol hissinin kuvvetlenmesini sağlar. Ortamın güvenli olması elbette çok önemli. Oyun süreci hem bu kontrol hissini hem oynarken topu şu tarafa atmak, bu arkadaşına pas vermek gibi çeşitli kararlar vererek onu sonuca ulaştıracak, çözüm üretebilmesine fırsatlar sunar. Önümüz bahar. Çocuklarımızla birlikte zaman geçirin, oyunlar oynayın.”

‘Aynı öğretmenle devam etmeleri kritik’

“Üçüncüsü, kişilerarası ilişkilerin onarımı. Güven hissinin, zedelenmiş insan ve dünyaya dair görüşlerin onarılması gerekiyor. Çocukların hayatındaki önemli insanların sürekliliği hayati bir önem taşıyor. Öğretmenler bu süreçte ebeveyn, bakım verenden sonra en önemli figür. Bu yüzden, aynı öğretmenle sürece devam etmeleri kritik. Sizi sürekli izlediklerini unutmayın. Siz de üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz. Sizi görmeleri, bu duyguların yaşanmasının da normal olduğunu kabul etmelerini sağlar. Doğal olmaktan vazgeçmeyin. Hikayeler size yardımcı olacak. Terapötik, iyileştirici hikayeler anlatın. Bazen ucu açık hikayeleri, çocukların tamamlamasına izin verin. Onları cesaretlendirin.”

‘Bir kediyi beslemek, çiçekleri sulamak yararlı hissettirecektir’

“Dördüncüsü, hayatı yeniden nasıl yapılandırma. Hayata anlam katma, amaç bulma ve diğerlerinin iyiliğine katkıda bulunarak bağ kurma. Çocukların bir işe yaradıklarını fark ettirecek etkinlikler tasarlayın. Bir kediyi beslemek, çiçekleri sulamak gibi çok basit eylemler bile iyilik yapabildiğini düşünmesini sağlayacak ve kendini yararlı ve iyi hissettirecektir. İyilikte örnek olun.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi