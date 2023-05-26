Millet İttifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye listelerinde yer vermişti. CHP'nin listelerinde DEVA'ya 25, Saadet'e 24, Gelecek'e 19 ve Demokrat Parti'ye üç kontenjan ayrılmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, grup kurabilmek için DEVA Partisi'nin CHP'den beş vekil daha isteme konusunun konuşulduğunu belirtti. Ancak CHP'nin bu duruma ne şekilde yanıt vereceği hala belirsiz.

Sarıkaya, DEVA Partisi'nin 15 milletvekili olduğunu ve beş milletvekili daha alarak kendi grubunu kurma olasılığını tartıştığını belirtti. Ancak CHP'nin bu talebe yanıt vermesinin zor olduğunu, çünkü partinin kendi milletvekili sayısının düşeceğini ifade etti.

Sarıkaya, partilerin tek bir grup oluşturma ve hangi partinin çatı olacağına birlikte karar verme ihtimalini dile getirdi. Ayrıca grup yönetiminin de katılan partiler arasında paylaşılmasının üzerinde durulan formüller arasında olduğunu belirtti