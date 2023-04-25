Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları...

Vatandaş Yoksulluğu mu Seçecek, Zenginliği mi?

"Her iki sandıkta da bir referandum olacak. Vatandaşlarımız tercih edecek otoriterlik mi, demokrasi mi, korku mu umut mu, kara kış mı yoksa bahar mı? Bunun referandumunu yapacağız. Mevcut Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak nihayetinde iki tane tercih getiriyor. Vatandaş yoksulluğu mu seçecek, zenginliği mi? Keyfiliği mi seçecek; yoksa hukuk mu diyecek."

Bütün Hazırlıklarımız Kendimiz Seçime Girecekmiş Gibi Hazırlıklardı

"Bütün hazırlıklarımız kendimiz seçime girecekmiş gibi hazırlıklardı. Bizzat benim başkanlığımda tam 1 hafta boyunca kapandık. Tek tek isimleri değerlendirdik, 87 seçim bölgesine ayırdık. CHP'den bize teklif geldi. Simülasyon yapıyoruz. Tek listeden girdiğimizde toplamda daha fazla milletvekili elde ediyoruz dendi. Sayın Kılıçdaroğlu ile de konuştuk bunu. Nihayetinde Meclis'te güçlü şekilde varolmamız herkesin lehine olacaktı. Kendi simülasyon sistemine tabi tuttuğumuzda biz de bu gerçeği gördük. İşin matematiğine baktığımızda ilişki bir kazan kazan ilişkisi. CHP de bir fedakârlık yaptı. Ama bizim için de fedakârlık. Seçime girmediğimiz pekçok il var. Oradaki teşkilatlarımız buna haklı olarak çok üzüldüler. Kararın arkasından tabii ki türbülans yaşadık. Bir haftada bütün teşkilatlarımız bunu anladı. Meseleyi çözdü."

Türkiye'de Bütün Siyasi Kimliklere Hitap Ediyoruz

Bizim kendi simülasyonlarımızda ortak listeden girdiğimiz anda artı 18 milletvekili görülüyor. CHP'nin de bizim rakamlarımıza benzeyen rakamlardı. Bu simülasyonlar işin matematiğini gösteriyor ama psikolojisini ayrı yönetmek gerekiyor. Toplamda üye yapımıza baktığımızda Türkiye'de bütün siyasi kimliklere hitap ediyoruz.

Erdoğan İle Çok Yakın Çalıştık

"Biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik. Onlar da gayet doğaldır dediler. İşin matematiği ile psikolojisinin farklı olmasının sebebi bu. Sonuçta işin toplam muhasebesini yapınca herkes için yararlı olduğuna inandık. Ben 2019'da AK Parti'den istifa ettim. 14 sene sayın Erdoğan'la çok yakın çalıştık. Türkiye'nin hem dış politikada hem ekonomide başarılı olduğu yıllar 2013'e kadar olan süre."

'Bebecan' Olmak Benim İçin Gururdur

"Sayın Erdoğan ne zaman ekonomi ile başarılardan bahsedecek olsa ister istemez beraber çalıştığımız yıllara dönmek zorunda kalıyor. O dönemde tamamen tepki olarak benim yaşımdan kaynaklı küçük görme, alay etme gibi maalesef yanlış yola giriyor. 'Bebecan' olmak benim için gururdur. Gençlere fırsat verilince nasıl başarı ortaya konulmuş gösterdik' dedim. Bir de söz vardır; akıl yaşta değil baştadır. Ben dersime çok çalışıyorum herşeyden önemlisi istişare ediyorum. Kendisi istişareyi terk etti, liyakatsiz ve ehliyetsiz kadrolarla çalışmaya başladı."

Yarın Gebze'de Cuma Günü Zonguldak'ta Olacağım

"Ortak listelerle seçime girmek, ortak kampanya kararı 9 Nisan'da gerçekleşen karar. Her parti aslında kendisi için hazırlanıyordu. Bayramın ikinci günü sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bugüne kadar haklı olarak CHP kampanyası olarak yürüyordu. Ama şimdi kampanyanın ortak bir kampanya olarak yürümesi gerekiyor diye kendisine ifade ettim. Hemen sağolsunlar adapte oldular. Bizim saha ekibimizle CHP'nin saha ekibi buluştu. Derhal ortak programlar dizayn etmeye başladım. İzmir ve Kayseri mitinginde sayın Kılıçdaroğlu beraber olacağız. Arefe günü bir kampanya çekimi yaptık. O çekimde hem altı genel başkan hem iki belediye başkanı vardı. O reklamlar yakında yayınlanacak, bizi bir arada göreceksiniz. Yarın Gebze'de, Cuma günü Zonguldak'ta olacağım. Önümüzdeki hafta Gaziantep, Siirt, Kahramanmaraş programımız olacak."

Sadullah Bey Üzerinden CHP'nin Yıpratılma Tartışması Oldu

"Sadullah Bey üzerinden CHP'nin yıpratılma tartışması oldu. Sonra bu konu kapandı. Sadullah Bey bu iddialara o kadar çok cevap verdi ki. Sadullah Bey'in görevlendirdiği insanların hemen hepsi şu anda görevde. Görevden alanlar, kaçanlar Sadullah Bey bakan olduğunda kadroda olan kişilerdir. Sadullah Bey'in 4,5 yıllık bakanlığı var. O dönemde çok başarılı düzenlemelere imza attı. Avrupa Konseyi, AİHM artık Türkçe de açıklama yapıyor. Sadullah Bey'in çabaları ile söz konusu oldu. Ali Dibo meselesini gündeme getirdiler. Mahkemenin tekzib kararı var. Yetmemiş Sayıştay sürecinden geçmiş. DDK denetlemiş. Artı savcılık süreci yaşanmış. Tamamında Sadullah Bey tertemiz olduğu rapora bağlanmış."

Erdoğan'ın 3Y'ye Mahkum Etmesinden Vatandaş Rahatsız

"Bugün Kemal Bey neden helalleşmek istiyor. Yarına doğru yeni bakış açısı için. Tam kilit nokta bugünlerde ne biliyor musunuz? Bazı muhafazakar ailelerde 'Elim Erdoğan'a, AK Parti'ye gitmiyor' hissiyatını görüyorum. Adalet, hak, hukuk için, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklarla mücadele edeceğim diye çıkan Erdoğan'ın tam da 3Y'ye mahkum etmesinden vatandaşlarımız çok rahatsız."

Nobel Ödülü Almış İktisatçıyı Getirin, Eli Ayağına Dolaşır

"Birbirini tamamlayan kadrolara ihtiyaç olacak. 20 bakanlık olacak. Bunlardan bir tanesi Maliye, bir tanesi Hazine, Ticaret, Sanayi Bakanlığı var. Bütün bunlar uyum içinde olacak. Bakanlıklar dışında kurumlar olacak. Merkez Bankası Başkanı kim olsun? Bir o kadar da Para Politikası Kurulu'nun üyeleri önemlidir. Bütün bu insan kaynağını birbirini tamamlayan şekilde oluşturmanız gerekiyor. Nobel ödülünü almış iktisatçıyı getirin, eli ayağına dolaşır, beceremez. Bu bir kadro ve ekip meselesidir. Biz ekonomiyi kim yönetsin diye bakmıyoruz. Kadroya dürüst insanlar koymamız ve koordinasyonla yönetmemiz gerekiyor. Aynı şey Dışişleri ve güvenlik için de geçerli."

Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunun Erdoğan döneminde yaşandığını ifade eden Babacan, "Togg'un bizim yerli markamızın olması güzel. Ama bu otomobili kaç gencimiz almayı hayal edebiliyor? Vatandaşımızın yüzde kaçı ben bunu alabilirim diyor." dedi.

İlk Turda Bu İşi Bitirmemiz Gerekiyor

"Yaptırdığımız araştırmalarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun şansı çok yüksek görünüyor. Onun için hedefimiz ilk turda bu işi bitirmemiz gerekiyor. Ortada duran hala kararsız kitle var. O kitle de seçim günü inşallah kararını verecek. Aklı selimin galip geleceğine inanıyorum."

Bu Hükümet İş Başında Olduğu Sürece Arka Arkaya Ekonomik Depremler Olur

"Bir zamanlar ne söylese doğru olduğunu kabul ettikleri Sayın Erdoğan maalesef artık bazı konularda doğruları söylemiyor. 'Uyuşturucu parası getirecek' diyor. Kanıtın, ispatın ne? 300 milyar dolar 10 yılda, yılda 30 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz. Rahatlıkla gelebilecek bir rakam. Sermaye güvene geliyor. Siz yeter ki güveni oluşturun.

1999 depremi meydana geldi milli gelirimizin yüzde 17'sini kaybettik. Ardından ekonomik krizlerde yüzde 30 daha kaybettik. Depremin oluşturduğu hasar ve harcanacak para ve muhtemel olacak depremler içinde yapılması gerekenler düşünüldüğünde, düzgün yönetilmezse artçı ekonomik depremler meydana gelecek. Bu hükümet iş başında olduğu sürece arka arkaya ekonomik depremler olur. Gerçek depremi de yönetemediler.Ben çok kaygılıyım. Bu günler iyi günler. Beterin beteri var. Çok dikkatli olmalıyız."

Akp ye oy vermiş olan 60 yaş üstü insanların çocuklarının Ak Parti'ye oy vermeme şansının çok yüksek olduğunu söyleyen Babacan, "Anne-baba gönül bağını kopartamıyor. Gençler daha esnek, daha açık fikirli." dedi.

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