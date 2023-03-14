DEVA Partili Candan Karlıtekin, Cumhur İttifakı propagandalarına verdiği yanıtta, “Gerçeğe aykırı fantezilerini dillendiriyorlar. Tek isabet ettikleri; Kanal İstanbul’un iptal edilecek olması” dedi. Karlıtekin, iktidara “Kentler deprem dayanımı şüpheli binalarda sizin yazdığınız kadere razı olacak ama sizler Kanal İstanbul’da ‘lale devri’ yaşayacaksınız... Kanalınız batsın. Kanal İstanbul’u değil Hayat İstanbul’u hayata geçireceğiz. Sizin devriniz bitti” sözleriyle yüklendi.

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin’in partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamalar şöyle:

‘Gerçeğe takla attıran fantezilerini dillendiriyorlar’

“Alacalı bulacalı Cumhur Koalisyonunu destekleyen yandaş medya ve trol ordusu Millet İttifakı’nın ufukta görünen zaferi karşısında paniğe kapılarak akıllara ziyan iddialarda bulunmaya başladı. Bu çevrelere bakarsanız Türkiye, Millet İttifakı ile taş devrine dönecek. Güler misin, ağlar mısın? Bu sivri zekalara göre Ayasofya, İHA/SİHA, Karadeniz gazı, TOGG, Karabağ ve birçok konuda gerçeğe takla attıran fantezilerini dillendiriyorlar. Benim dikkatimi çeken fantezi ise tek isabet ettikleri; Kanal İstanbul’un iptal edilecek olması. Allah’tan korkmuyor, kuldan utanmıyorlar.”

‘Tüm bunların üstüne hâlâ Kanal İstanbul türküsü’

“Sen 20 yılı aşkın iktidarda kal… Türkiye’nin canlı fay hatları üzerinde olduğunu bil… ‘Esas Marmara depremine hazırlanıyorduk’ diye en yetkili ağızları konuştur… 2019’da Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,5 büyüklüğünde bir depremin tatbikatını yap… 2012’de AFAD Eylem Planı yap… ‘2017’de tüm bina taramalarını bitireceğim’ diye söz ver… AFAD yapılanmasıyla tüm yetki ve koordinasyonu tek elde topla ve fakat kurumu beceriksiz ve kifayetsiz yöneticilerle felç et… Göz bebeğimiz Kızılay’ı çorbacı esnafı, çadır tüccarına döndür… Asker ve madencileri afetlere müdahalede pusulasız ve yelkensiz bırak… On binlerce insan depremde ve sonrasında donarak can versin… Ölenlerin yakınlarına çaresizliğin korkunç acısını yaşat… Tüm bunların üstüne hâlâ Kanal İstanbul türküsü çağır.”

‘Alıştınız eserlerin semeresini cebinize indirmeye’

“Alıştınız borcu milletin sırtına yüklemeye, eserlerin semeresini kendi cebinize indirmeye. Kentler deprem dayanımı şüpheli binalarda sizin yazdığınız kadere razı olacak ama sizler Kanal İstanbul’da ‘lale devri’ yaşayacaksınız... Kanalınız batsın. Batacak da… İnsanımızı göz göre göre ölüme terk etmeyeceğiz. Biz yaşamı önceliyoruz bu nedenle Kanal İstanbul’u değil Hayat İstanbul’u hayata geçireceğiz. Sizin devriniz bitti.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi