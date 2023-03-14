14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçimine en az 41 ilde kendi logosuyla gireceğini açıklayan DEVA Partisi, milletvekili aday adaylığı başvurularını kabul etmeye başladı. Başvurular 20 Mart Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar sürecek. Başvuru ücreti erkekler için 5000 TL, kadın ve gençler için 2500 TL olarak belirlendi.

İlk seçim heyecanını yaşayan Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA), milletvekili belirleme dönemi resmen başladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin logosunun seçim pusulasında yer alacağını geçtiğimiz yıl düzenlediği basın toplantısında “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır” sözleriyle duyurmuştu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi’nden milletvekili aday adayı olmak isteyen vatandaşlar 20 Mart Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek.

Nasıl başvuru yapılabilir?

DEVA Partisi, milletvekili aday adayı olmak isteyen vatandaşların başvurularını üç kanaldan kabul edecek. Aday adayları, partinin il başkanlıkları, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı veya basvuru.devapartisi.org.tr üzerinden başvuru yapabilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda evraklar web sitesi üzerinden sisteme yüklenecek. Ayrıca ıslak imzalı evrak asılları il başkanlıklarına veya Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na teslim edilecek.

Hangi belgeler gerekiyor?

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre milletvekili aday adaylarının tamamlaması gereken belgeler şu şekilde:

Aday başvuru formu, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil belgesi (arşiv kayıtlı, milletvekili adaylığı için), diploma sureti (mezuniyet belgesi), askerlik durum belgesi, adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin ve alındı belgesinin fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, adaylık başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont, özgeçmiş.

Özgeçmiş örneği yayınlandı

Partinin web sitesinde aday adaylarının hazırlaması gereken özgeçmiş belgesinin bir örneği yayınlandı. Örnekte adayın doğum yılı, doğum tarihi, okuduğu okullar, mesleki kariyer, yabancı dil bilgisi, medeni durum ve hobi bilgileri istendi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi