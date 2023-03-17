Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde isyanın bastırılması amacıyla “vur emri” verildiği ve 3 mahpusun vefat ettiği, 15’inin ise yaralandığına ilişkin iddialara yer verdi.

Önergede aynı zamanda, isyanın bastırılması sonrası mahpusların başka ceza infaz kurumlarına nakledildiği, isyana karışmadıkları halde gittikleri ceza infaz kurumlarında disiplin ve hücre cezası aldıkları ve nakledilen mahpusların işkenceye maruz kaldığı iddialarına da değinildi.

DEVA Partili Yeneroğlu Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

‘İddia edilen “vur emri” sonrasında ölüm ve yaralanma olayı meydana geldi mi?’

1. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen isyan girişimi ne zaman başlamış ve ne zaman bastırılabilmiştir?

2. İsyanın bastırılması kapsamında “vur emri” verilmiş midir? Bu emir verilmiş ise kim tarafından verilmiştir?

3. Verildiği iddia edilen “vur emri” sonrasında herhangi bir ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmiş midir? İsyanın bastırılması sırasında yaralanan mahpusların sağlık durumları nasıldır? Böyle bir olay meydana gelmiş ise yetkili ve görevli kişiler hakkında adli veya idari herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

‘İsyan girişiminin bastırılmasından sonra cezaevinde bulunan mahpuslar hakkında ne tür kararlar verildi?’

4. İsyan girişiminin bastırılmasından sonra cezaevinde bulunan mahpuslar hakkında ne tür kararlar verilmiştir? Kaç mahpus başka cezaevlerine nakil edilmiştir? Başka cezaevlerine nakledilmişler ise hangi cezaevlerine nakledilmişlerdir? Nakil ile başka cezaevlerine sevk edilen mahpusların ailelerine haber verilmiş midir?

5. Başka cezaevlerine nakledilen mahpuslar hakkında gönderildikleri cezaevlerinde haklarında herhangi bir disiplin cezası uygulanmış mıdır? Uygulanmış ise hangi disiplin cezası uygulanmıştır?

6. İddialarda yer aldığı üzere mahpusların tamamına yani olaya karışmayan mahpuslara da disiplin cezası uygulanmış mıdır?

7. Disiplin cezası uygulanan mahpuslara bu kararlar usule uygun tebliğ edilerek, itiraz haklarını kullanmaları sağlanmış mıdır?

‘Mahpusların gönderildikleri cezaevlerinde işkenceye maruz kaldıklarına yönelik iddialar doğru mu?’

8. Mahpusların gönderildikleri cezaevlerinde işkenceye maruz kaldıklarına yönelik iddialar doğru mudur? Bu konuda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına herhangi bir şikâyet olmuş mudur? Olmuş ise bir soruşturma başlatılmış mıdır?

9. İsyan girişimi sonrasında açık ve kapalı görüşler ile telefon görüşmelerinde kısıtlamaya gidilmiş midir? Bu kısıtlama kaç gün sürmüştür? İsyan girişiminde adı geçen mahpuslar aileleri ile açık veya kapalı görüşler ile görüştürülmüş müdür?