DEVA Partili Seda Kâya Ösen, gündemdeki ÇEDES projesini Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu: Projede yer alan manevi danışmanların görevleri ve rolleri nedir? Manevi danışmanlar, pedagojik formasyona sahip midir? KPSS’ye başvurmuş 21 bin 895 rehber öğretmen adayı program kapsamında neden değerlendirilmemiştir?

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 3 Kasım 2021’de yapılan protokolle “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) adlı bir proje başlatılmıştı. Protokolde, projenin amacının “millî, ahlâkî, insanî, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş; akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak” olduğu ifade edilmişti.

İzmir’de 842 atama

Önümüzdeki eğitim döneminde başlaması beklenen proje tartışmalara neden oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle şehir genelindeki 842 ilkokul, ortaokul ve liseye “manevi danışman” görevlendirilmesi ÇEDES’e ilişkin tartışmaları artırdı.

Ösen sordu: Manevi danışmanların görevleri nedir?

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşıyan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e projeyle ilgili 11 soru sordu.

Ösen’in Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:

1. Projede yer alan manevi danışmanların görevleri ve rolleri nedir?

2. Manevi danışmanların projeye uygun olup olmadıkları hangi kriterler aracılığıyla değerlendirilmiş ve görevlendirmelerinde liyakat ilkesine bağlı kalınmış mıdır?

3. Projenin uygulanması aşamasında görevlendirilen manevi danışmanlar, pedagojik formasyona sahip midir?

4. Projenin amaçları doğrultusunda öngörülen “proje çıktıları” nelerdir?

5. Proje çerçevesinde düzenlenecek kurs programlarının içerikleri nedir?

Denetim nasıl sağlanacak?

6. Uygulama aşamasında projenin/kurs programlarının denetimi nasıl ve hangi yollarla sağlanacaktır?

7. Proje başarısı ya da başarısızlığı hangi kriterlerle ölçümlenecektir?

Velilerden geribildirim alınacak mı?

8. Öğrenciler, veliler ve eğitmenlerden projenin olumlu/olumsuz sonuçları hakkında geribildirim alınacak mıdır?

9. Projeye ayrılan bütçe ne kadardır? Proje bütçesi hangi kurum ve kuruluş tarafından karşılanacaktır?

10. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol haricinde görev alacak personelin görevi hakkında yasal bir çerçeve oluşturulmuş mudur?

Rehber öğretmen adayları neden değerlendirilmedi?

11. Ülkemizde gerçekleşen deprem ve son dönemlerde gündeme gelen akran zorbalığı gibi konuların göz önünde tutularak, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, KPSS’ye başvurmuş 21 bin 895 rehber öğretmen adayı program kapsamında neden değerlendirilmemiştir?