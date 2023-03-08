DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “14 Mayıs’taki kader seçimiyle birlikte ruhlardaki enkazı kadınlar kaldıracak” dedi.

‘Depremzede kadınları desteklemeye devam ediyoruz’

45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine değinen Esen, “Ülkemiz sıkıntılı, acılı günlerden geçti, geçmeye devam ediyor. Yaşanan insanlık faciasının bir ayını geride bıraktık. Kadınlar ve çocuklar tarifi imkânsız zorluklarla mücadele ediyor. Bizler de aynı azimle ve gayretle bölgedeki depremzede kadınları desteklemeye, çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Ruhlardaki enkazı kadınlar kaldıracak’

14 Mayıs seçimlerine de işaret eden Esen, “Biz, kadının iyileştirici gücüne, ülke kalkınmasına etkisine inanıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs’taki kader seçimiyle birlikte ruhlardaki enkazı da kadınlar kaldıracak” dedi.

‘8 Martlar, DEVA iktidarında, saygın Türkiyeli kadınların günü olarak kutlanacak’

“DEVA iktidarında sıkıntılı günler yaşanmayacak. “DEVA iktidarında sıkıntılı günler geride kalacak. Ezilen, yok sayılan, şiddet ve yoksunluk çeken, haklarından mahrum bırakılan mahzun kadınların yüzleri gülecek. 8 Martlar, geleceğe umutla bakabilen, çözüm için taşın altına elini koyabilen, hak ettiği yerde var olabilen, başarıları ile kendilerini ifade eden saygın Türkiyeli kadınların günü olarak kutlanacak.”