Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Avşar, “Sen bizim tüccar Kızılay’a bak hele. İşin ticaretine vurmuş. Milletin ihtiyacını milletin parasıyla millete satıyor” dedi. Enkazlar müdahale beklerken Kızılay Portföy’ün kurulmasına da tepki gösteren Avşar şöyle konuştu:

‘Bizim tüccar Kızılay işin ticaretinde’

“Kızılay’da acayip acayip işler oluyor. Arada 46 milyon liralık çadır, 14 milyon liralık gıdadan oluşan toplamda en az 60 milyon liralık bir ticaret dönüyor. O da şimdilik bildiğimiz kadarıyla. AHBAP, iktidar papağanlarının deprem zamanında güvenilmez olduğunu söylediği dernek. Parayı nereden topluyor? Bağışlardan. Bağış adı üstünde karşılıksız yapılan iyilik. Millet bağış yapıyor. Sen bizim tüccar Kızılay’a bak hele. İşin ticaretine vurmuş. Milletin ihtiyacını milletin parasıyla millete satıyor.”

‘Siz niye hâlâ stokta çadır tutuyorsunuz?’

“Kardeşim zaten o çadırları ve yemekleri deprem bölgesine göndermeyecek miydiniz? Orada ücretsiz dağıtmayacak mıydınız? Allah aşkına deprem olmuş ya. Millet dışarıda soğuktan dondu, dondu. Siz niye hâlâ stokta çadır tutuyorsunuz? Kendiniz niye dağıtmıyorsunuz? Stoklarınızda neden yeteri kadar çadır bulundurmuyorsunuz? Niye felaketin ortasında fatura kesme derdine düştünüz?”

‘Yasalmış da mışmış, ahlakiymiş de mişmiş’

“Kızılay Başkanı açıklama yapıyor. Kızılay satmamışmış da, iştiraki satmışmış da, hem de maliyetine satmışmış da… Yasalmış da mışmış, ahlakiymiş de mişmiş! Yahu, millet onu mu soruyor?”

‘AHBAP’ı niye doğru yönlendirmiyorsun?’

“Felakette niye çadırları ve yemekleri bölgeye götürmüyorsunuz da satıyorsunuz? Bunları zaten AFAD’a satacaksan, AHBAP’ı daha çok çadır için niye doğru yönlendirmiyorsun? ‘Git kardeşim, özel sektörden bul’ niye demiyorsun? ‘Elimizde az çadır var. Ben bunları AFAD’a vereceğim. Senin ayrıca getireceğin her çadır daha faydalı olur’ niye demiyorsun?”

‘Kızılay’ı aile holdingine çevirmek mi ahlaki?’

“Üstelik iddiaya göre 9 Şubat’ta, depremin üçüncü gününde Kızılay Portföy diye bir iştirak kurmuş. Allah aşkına, sizin derdiniz ne? Bu ne duygusuzluk? Aklınıza portföy işleri mi geliyor? Siz, milletin ciğeri yanarken yatırım işleri yapmayı mı ahlaki görüyorsunuz? Kızılay’ı aile holdingine çevirmek mi ahlaki?”

‘Keşke Kızılay denince akla sadece soda markası gelmeseydi’

“Keşke Kızılay’ımızın elinde yüz binlerce çadır daha olsaydı da çadırın ulaşmadığı bir aile bile kalmasaydı. Kızılay’ımız keşke sahadan silinmeseydi. Kızılay denince artık insanların aklına sadece soda markası gelmeseydi. Yazık gerçekten. Çok yazık. Çok üzücü.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ