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DEVA Partili Milletvekili Cem Avşar, Çorlu’da fabrika atıklarından yayılan ve ilçede yaşayanları rahatsız eden kötü kokuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu. Konunun takipçisi olduklarını vurgulayan Avşar, çözüm önerilerini sıraladı ve “Bu sorun tamamen çözülene kadar, biz anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tekstil, makine, deri, kimya, kozmetik ve boya fabrikalarının atıklarının Çorlu Çayı’na deşarj edilmesi sonucu çevreye yayılan kötü kokuyu Meclis gündemine taşıdı.

‘Sağlığımızdan ödün vermeden sanayi kenti olabiliriz’

“Bir işi yıllardır çözemiyorsunuz, halkımızın geçim kaynağı olan sanayiden mi vazgeçelim, yoksa halkımızın sağlığından mı?” diye soran Avşar, “İşin ehli herkes biliyor ki; ikisi birlikte mümkün. Yani sağlığımızdan ödün vermeden sanayi kenti de olabiliriz, yeter ki; tedbirler bir an evvel alınsın, çevreye atıklarını kaçak bir şekilde yayan kendini bilmezlere caydırıcı cezalar uygulansın, gerekli analizler ve altyapı çalışmaları tamamlansın” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerini rahatsız eden koku probleminin ilk günden beri takipçisi olduklarını belirten Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Son zamanlarda bölgede bu durum ciddi şikayet konusu olmaktadır. Gelen şikayetler üzerine her zaman olduğu gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından denetimler yapılmış ve numuneler alınmıştır. Ancak bu denetimler, sorunun çözümü için rutin bir süreç olmaktan öteye gitmiyor ve sorun çözülemiyor.”

Kötü kokunun gerekçelerini ve çözüm yollarını sıralayarak acil tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunan Avşar, “Arıtma tesisleri, hava kalitesi ölçüm istasyon raporları, teknolojik donanıma sahip geri dönüşüm tesisleri, denetimler, teftişler bunlardan bazıları” dedi.

Olayın takipçisi olduklarını yineleyen Avşar, “kesin çözüme kavuşana kadar, biz anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Avşar, verdiği soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. Uzun yıllardır sanayi kentimiz Çorlu’yu rahatsız eden bu koku sorununa karşı, rutine bağlanmış ve çözüm üretmeyen il müdürlüğü denetimi dışında nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

2. Kokunun temel kaynağını oluşturan çaya akıtılan kimyasal atıkların arıtılması için kurulan 3 tesis yeterli mi? Şayet yeterli ise, rantabl kullanılması için gerekli denetimler yapılıyor mu? Yeterli değil ise, mevcut arıtma tesislerin kapasitesini arttırma veya yeni tesis kurma planınız var mı?

3. Bölgede çalışır vaziyette olan kaç hava kalitesi ölçüm istasyonu vardır? Bu istasyonlardan yapılan ölçümlere göre Çorlu başta olmak üzere İlimizin temiz hava kalitesi hangi düzeydedir?

4. Yukarıda sayılan ve halkın muzdarip olduğu kokunun diğer kaynakları hakkında bir önlem alacak mısınız?