Siyasi partiler arasında bayramlaşma geleneği Kurban Bayramı’nda da sürdü. DEVA Partisi, Kurban Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Bu siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi’ne gelen heyetleri DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık ağırladı.

DEVA Partisi Sözcüsü, Ankara Milletvekili İdris Şahin, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ile Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu ise bayramlaşmak üzere siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etti.