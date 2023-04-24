Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu haftasonu oynanacak ve ligin zirvesini ilgilendiren dev derbide Galatasaraylı taraftarlar maça alınıp alınmayacaklarını merak ederek sorguladı. Ancak yapılan açıklamada "güvenlik nedeniyle* Galatasaray taraftarının Beşiktaş - Galatasaray derbisine alınmayacağı belirtildi.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbiye Galatasaray taraftarı alınmayacak. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Galatasaray maçının biletlerinin 26 Nisan Çarşamba günü satışa çıkacağını açıkladı ve bilet fiyatlarını duyurdu.

BİLET FİYATLARI:

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL