Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.

Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan duyuruda, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray derbi sini Ali Şansalan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem leri belli oldu.