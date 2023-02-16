Deprem felaketinden etkilenen bölgeler için konteyner üretimine devam ettiklerini dile getiren Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez: “Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Deprem sonrasında vatandaşlar için en acil ve önemli ihtiyaç, gıda ve barınma oluyor. Barınma deyince ilk akla gelen ise prefabrik konutlar. Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yako Groups olarak afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile inisiyatif göstererek, bölge halkına destek olmaya çalıştık. Ticari üretim faaliyetlerimizi durdurarak afet bölgesine destek olmak için konteyner üretimine geçtik. Sektör temsilcilerinden daha da çok ve seri üretim için destek beklediğimizi dile getirmiştik. Bu çağrımız olumlu yanıt buldu. Deprem bölgesinde kullanılmak amacıyla inşa edilecek prefabrik yapıların teslimlerinde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 1’e düşürüldü. Bu da şu demek oluyor ki; konteyner başına 10 bin TL destek sağlanacak. Oransal açıdan baktığımızda ise 6 konteynerde 1 konteyner alımının ücretsiz olması anlamına geliyor. Yine indirim doğrultusunda sağlanan imkan ile 6 milyon vatandaşımız yerine aynı maliyetle 7 milyon vatandaşımız barınma imkanına sahip olabilecek. Bu destekleyici karar için devlet bürokrasisi ve karar mercilerine teşekkür ediyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi