Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak ve ihracat kanallarında faaliyetlerini daha da artırmak amacıyla günün moda trendlerine uygun tasarımlar yaratırken, Ar-Ge, insan kaynakları ve eğitim alanında da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 1972 DESA ile Paris ve Milano’da her sezon katıldığı moda haftalarında dikkat çeken ve büyük beğeni toplayan marka, satış hacmini artırmak amacıyla üretim tesislerini genişletmeye hazırlanıyor. DESA, mart ayında endüstriyel sanayi tesisi kurulumu amacıyla Düzce Organize Sanayi Bölgesi ile arsa satın alımı için ön tahsis protokolü imzaladı. Düzce Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı içerisinde yer alan 60.000 m² arsa, imar ve alt yapı çalışmalarından sonra DESA’ya teslim edilecek.

Üretim ve hizmet anlayışıyla sektörde ayrışıyor

DESA, tabakhanesi, deri giyim, çanta ve saraciye ürünleri üretim kabiliyeti ve perakende satış noktaları aracılığıyla müşterisine sunduğu hizmet sürecinin tüm safhalarını titizlikle yönetiyor. Sefaköy Fabrikası’nda 15.500 m² kapalı alanı, Tekirdağ Çorlu Deri Üretim Fabrikası ve Tabaklama Tesisleri’nde 20.000 m² kapalı alanı, Düzce Fabrikası’nda 10.000 m² kapalı alanı, İtalya Toskana bölgesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Tesisi’nde 5.000 m² alan içinde 2.000 m² kapalı alanı ile üretimlerini gerçekleştiriyor. DESA’nın mağaza alanı ise 14.347 m²’dir. DESA’nın uzun vadeli stratejik hedefleri arasında markalı ürün satışlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında arttırmak yer alıyor.