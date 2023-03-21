Kurulduğu 1972 yılından bu yana Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerini sürdüren DESA, işlem hacmi ve piyasa değerinin yükselmesi, güçlü finansal yapısıyla karlılığını koruması doğrultusunda işlem gördüğü Ana Pazar’dan Yıldız Pazar’a geçecek. Borsa İstanbul tarafından önümüzdeki dönemde payların işlem göreceği pazarların belirlenmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda DESA, 3 Nisan 2023 itibarıyla BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek. 2004 yılı mayıs ayından itibaren halka açık bir şirket olarak Borsa İstanbul’da işlem gören DESA’nın 31.12.2022 itibarıyla piyasa değeri 2,9 Milyar TL’ye ulaşırken, hisselerindeki 2022 yılında ortalama işlem hacmi 9,5 Milyon TL olarak gerçekleşti. 1972 yılında bir aile şirketi olarak kurulan DESA, 50 yıl boyunca büyük başarılara imza atarak Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Türkiye’de kendi alanında ihracat şampiyonu olan ve dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeline sahip DESA, yüksek kalitedeki ürünleriyle mevcut profilini güçlendirerek uluslararası prestijli bir marka olarak faaliyetlerini sürdürüyor. DESA’nın operasyonları arasında Tekirdağ Çorlu’daki deri üretim tesisi ile Düzce ve İstanbul Sefaköy’deki iki fabrikasında kadın ve erkek giyim ürünleri, çanta ve aksesuar üretiminin yanı sıra bu ürünlerin hem toptan hem de perakende satış kanalları yoluyla dağıtımı da yer alıyor. Aynı zamanda 2022 yılında gerçekleştirdiği yatırımı ile İtalya AR-GE ve üretim tesisi de 2023 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçecek.