Genç oyuncu Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde dünyaya geldi. İlk kez "Cadı Üçlemesi" filmiyle kamera karşısına geçen Ak, daha sonra "Uzak Şehrin Masalı" dizisiyle önemli bir deneyim kazandı. Halen İcon Talent oyunculuk ajansı ile çalışan Ak, seyahat etmeyi ve denizi sevdiğini sık sık dile getiriyor.

En son Exxen'in "Hükümsüz" dizisinde İnci karakterini canlandıran Ak, adından sıkça söz ettiriyor. Aslan burcu olan genç oyuncu, 1.62 metre boyunda ve 46 kilogram ağırlığındadır.

İşte Derya Pınar Ak'ın rol aldığı bazı diziler ve filmler:

Adım Farah (TV dizisi)

Cadı Üçlemesi

Kar ve Ayı

Hükümsüz (İnternet dizisi)

Prens (İnternet dizisi)

Uzak Şehrin Masalı (TV dizisi)

Annemizi Saklarken (TV dizisi)

Derya Pınar Ak, genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmekte ve hayran kitlesini her geçen gün artırmaktadır.