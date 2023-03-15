11 Kasım 1981’de Diyarbakır’da doğdu.Babasının işi nedeniyle 5 yaşına kadar Diyarbakır’da ikamet etti. Daha sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı ve bu şehirde büyüdü.
O sıralar işletme eğitimi almayı planlayan oyuncunun tiyatro hayatı, annesi, teyzesi ve yengesinin yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü (2004) bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul’a gitti.
Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sergilenen “Ağır Roman” adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu’na dahil oldu ve Organize İşler’de küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar adlı Tv dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında rol aldı.
Filmografisi
Sinema
2005 Organize İşler
2007 Beyaz Melek
2008 Plajda Ali
2008 O… Çocukları
2009 Güneşi Gördüm
2009 Aşk Geliyorum Demez
2009 7 Kocalı Hürmüz
2012 Yeraltı
2014 Karışık Kaset
2015 Yaktın Beni
Televizyon
2002 En Son Babalar Duyar
2006 Anadolu Kaplanı
2006-2009 Avrupa Yakası
2008, 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2009-2011 Kavak Yelleri
2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer
2012-2014 Yalan Dünya
2015 Komedi Türkiye
2016 Saba ile Oyuna Geldik
2017 Güldür Güldür Show
2018-2020 Jet Sosyete
İnternet
Organizasyon Bizim İşimiz
Tiyatro oyunları
Öp Babanın Elini
Sizinkiler Dünya Kaç Bucak
Ağır Roman
BKM Mutfak
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Yoldan Çıkan Oyun