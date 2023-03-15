11 Kasım 1981’de Diyarbakır’da doğdu.Babasının işi nedeniyle 5 yaşına kadar Diyarbakır’da ikamet etti. Daha sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı ve bu şehirde büyüdü.

O sıralar işletme eğitimi almayı planlayan oyuncunun tiyatro hayatı, annesi, teyzesi ve yengesinin yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü (2004) bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul’a gitti.

Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sergilenen “Ağır Roman” adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu’na dahil oldu ve Organize İşler’de küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar adlı Tv dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında rol aldı.

Filmografisi

Sinema

2005 Organize İşler

2007 Beyaz Melek

2008 Plajda Ali

2008 O… Çocukları

2009 Güneşi Gördüm

2009 Aşk Geliyorum Demez

2009 7 Kocalı Hürmüz

2012 Yeraltı

2014 Karışık Kaset

2015 Yaktın Beni

Televizyon

2002 En Son Babalar Duyar

2006 Anadolu Kaplanı

2006-2009 Avrupa Yakası

2008, 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009-2011 Kavak Yelleri

2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer

2012-2014 Yalan Dünya

2015 Komedi Türkiye

2016 Saba ile Oyuna Geldik

2017 Güldür Güldür Show

2018-2020 Jet Sosyete

İnternet

Organizasyon Bizim İşimiz

Tiyatro oyunları

Öp Babanın Elini

Sizinkiler Dünya Kaç Bucak

Ağır Roman

BKM Mutfak

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Yoldan Çıkan Oyun