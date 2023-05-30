İnstagram içerik üreticisi, futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta, geride bıraktığımız gün Aqua Florya Avm’de objektiflere takıldı. Arkadaşıyla beraber geldiği Avm’de kahve içmek üzere bir kafede vakit geçiren sosyal medya fenomeni Balta, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. “Her şey yolunda, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” diyen Derya Balta, kahve molasının ardından dünyaca ünlü mağazalarda Alışveriş turu yaptı. Ardından muhabirlerin ricasını kırmayarak objektiflere poz veren Derya Balta sonrasında vale noktasından aracını alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.