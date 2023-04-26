Öğretmenler tarafından yüz yüze ve online olarak verilen eğitimlerde "matematik, Türkçe, fen bilgisi, İngilizce, fizik, kimya, tarih” gibi dersler uygulamalı olarak anlatılıyor. Eğitimlerde daha çok öğrencilerin sınavlarda zorlandıkları konuların anlatımı şeklinde gerçekleşiyor. LGS; TYT ve AYT sınavlarında çıkan soruların çözümleri yapılarak öğrenciler gelecek sınavlara hazırlanıyor.

Ayrıca eğitimler sırasında; ders kaynakları veriliyor ve deneme sınavları da yapılıyor. Ders atölyelerinin İstanbul il sınırları içinde 11 şubesi bulunuyor. Derslerde öğrenciler geleceklerini yönlendirecek olan sınavlar için iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Ders Atölyelerinde ücretsiz derslere katılabilmek için detaylı bilgi " ibb ders atölyeleri" internet sitesinden öğrenilebilir.

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