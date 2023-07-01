Plaj cilt bakımı, ateşli kız yazınızı başlatmak için olmazsa olmazdır. Güneş, kum ve sörf sizi çağırıyor, ancak plaj tatilinizde cildinizi ve saçınızı korumazsanız yanıklar, su toplamaları ve diğer sorunlar da ortaya çıkabilir. Cilt Kanseri Vakfı'na göre, su ve kum gibi çevresel faktörler güneş hasarı olasılığını artırabilir. UV radyasyonunun yüzde 80'ine kadarını yansıtabilirler, bu da güneş ışınlarının size iki kez çarpmasına benzer.

Doğru fiziksel korumadan en etkili güneş kremini seçmeye kadar, uzmanlar tatilden plaj ışıltısından başka bir şey elde etmeden dönmenin yollarını anlatıyor. Kozmetik dermatolog Dr. Rashmi Shetty, "Geniş çerçeveli bir şapka, UV engelleyici güneş gözlüğü, hafif, havadar ve rahat pamuklu giysiler, yatıştırıcı ve nemlendirici nemlendiriciler ve cilt maskeleri, geniş spektrumlu, suya dayanıklı güneş kremi ve dahili güneş koruyucuları, yani anti-enflamatuar ve anti-oksidan içeren diyet takviyelerini yanınıza alın" diyor.

Doğru seçimler

Cilt Kanseri Vakfı, plaj tatili için en az 30 SPF'ye sahip geniş spektrumlu, suya dayanıklı bir güneş kremi önermektedir. Bununla birlikte, Dr. Madhuri Agarwal, Kurucu ve Tıbbi Direktör-Yavana Estetik Kliniği, en az SPF 50+ ve PA+++ olan su geçirmez bir güneş kremi seçilmesini önermektedir. "Güneş kreminden önce ferulik asit içeren C vitamini iyi bir eklentidir." Yüz ve vücut için ayrı güneş kremi öneriyor. "Güneş koruyucu damlalar ve çubuklar plaj için iyi bir seçenektir. Güneş korumalı iyi bir dudak kremi taşıyın." Dr. Agarwal, iç koruma için plaj tatilinden en az 2-3 hafta önce diyetinize oral glutatyon ve beta karoten içeren antioksidanlar eklemeye başlayabileceğinizi söylüyor.

Taçlandırdığınız ihtişamınızı korumayı unutmayın. "Saçınızı korumak için saç kremi, hindistan cevizi veya jojoba gibi ince bir tabaka doğal yağ veya hatta SPF ile formüle edilmiş saç bakım ürünleri kullanın. Ayrıca, yüzdükten sonra saçınızı hemen duruladığınızdan emin olun," uyarısında bulunulmaktadır.

Plaj yaraları

Doğru malzemelerle donanmış bir şemsiyenin altında güneşleniyor olsanız bile, bu çaylak plaj cilt bakımı hatalarına düşebilirsiniz. Bunların en büyüğü güneş kremini tekrar uygulamamak ve yüzünüze ve vücudunuza doğru miktarda sürmemektir. "Suya dayanıklı güneş kremi, uygulandıktan sonra (suyun içindeyken) sadece 90 dakikaya kadar etkilidir. Ondan sonra tekrar sürmeniz çok önemlidir. Her iki ila dört saatte bir, güneş kreminin bileşenleri cildinizi koruma görevini yerine getirirken parçalanır" şeklinde uygulanması gerekiyor. Cilt Kanseri Vakfı, her iki saatte bir ya da yüzdükten veya aşırı terledikten hemen sonra iki yemek kaşığı güneş kremi uygulanmasını önermektedir.

Bir başka plaj hatası da nemlendiriciyi atlamaktır, çünkü güneşin sert ışınları yağlı cildi bile kurutabilir. Cilt bakım rutininize hyaluronik asit veya seramid içeren ürünler eklemenizi öneriyor. "Yeni tıraş olmuş cilt hassas ve tahrişe yatkın olabileceğinden, plaja gitmeden hemen önce tıraş olmayın. Ayrıca, sizi ışığa duyarlı ve güneş yanığına yatkın hale getirebileceğinden, plaj tatilinizden en az iki gün önce kimyasal peeling kullanmaktan kaçının. Ayrıca UV İndeksinin 3 veya üzerinde olduğu yoğun saatlerde güneşlenmekten kaçınmanızı tavsiye ediyor.

Cildiniz pütürlü ve iltihaplı hissediyorsa, dış deri katmanlarında ultraviyole radyasyon hasarına bağlı iltihabi bir reaksiyon olan güneş yanığı olma ihtimaliniz yüksektir. Üstünüzü örtün ve güneşten uzak durun, hızlıca serin bir duş alın veya banyo yapın ve sert sabun ve yıkamalar kullanmaktan kaçının. Doğrudan cildinizde buz kullanmaktan kaçınırken soğuk kompres kullanın. "Sıvı kaybını dengelemek için limon suyu ve elektrolitler ekleyerek sıvı tüketin. Bölgeye uygulamak için aloe vera, yulaf ezmesi, centella asiatica ve cica içeren bir nemlendirici seçin. Dermatolog, "Soğutulmuş yeşil çay poşetleri bile faydalıdır" diyor. Kendinizi halsiz hissediyorsanız bir parasetamol alın ve cildiniz çok tahriş olmuşsa dermatoloğunuzun numarasını çevirin. "Cilt hasarını azaltmak için geceleri traneksamik asit, azelaik asit ve arbutin içeren kremler uygulayabilirsiniz" diyor ve cildinizi güneş altında bir gün daha sakinleştirmenize yardımcı oluyor.