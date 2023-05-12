Dereotu vitamin ve mineral zengini otsu bir bitkidir. Dereotu; A, B1, B6, C, D ve E vitaminleri bakımından güçlüdür.

Dereotunun Faydaları

-Kan Şekerini Düzenler: Biyoaktif bileşen eugenol, kan şekeri seviyelerinin dengede olması konusunda etkilidir. Bu sayede anti-diyabetik bir özellik gösteren taze dereotunun tüketilmesiyle insülin üretimi aktive olur. Nişastanın glikoza parçalanmasını azaltmaya yardım ederken ani kan şekeri yükselmeleri önlenmiş olur.



-Bağışıklığı Artırır: Dereotu uzun zamandır antimikrobiyal aktivite ile ilişkilendirilmiştir. Vücuttaki çok sayıda mikrobiyal enfeksiyonun yanı sıra ciltte açık yaralara veya küçük kesiklere yol açabilecek enfeksiyonları önlediği görülmüştür.



-Artrit ağrılarını hafifletir: Dereotu uzun zamandır anti-enflamatuar bitki olarak bilinir, bu da iltihabi ve romatoid artrit, gut ve artrit gibi hastalıklara bağlı ağrıları azaltmaya yardımcıdır.



-Enfeksiyonu Önler: Antioksidan ve C vitamini içeriği eski zamanlardan beri dereotunun mikroplarla savaşma ve vücudu enfeksiyonlardan korumak için güçlü kılar. Anti-mikrobiyal dereotu yaprakları, bakteri ve mikropları vücuttan uzak tutarken yaraların tedavisi ve iyileşmesinde önemli rol oynar. Öksürük, soğuk algınlığı, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlara karşı genel bir canlanma ve iyileşmeye yardım eder.



-Kemikleri güçlendirir

Kalsiyum kemiklerin gelişmesi ve kırık kemiklerin onarımında hayati bir unsurdur. Bir çorba kaşığı dereotu tohumu 1/3 bardak sütte bulunan kalsiyum içerir. Kalsiyum kemik yoğunluğuna katkıda bulunur ve sizi osteoporoz ve diğer kemik hastalıklarından korur.

-İshali Keser: İshal esas olarak iki şeyden kaynaklanır; birincisi hazımsızlık, ikincisi ise mikrobiyal eylem. Hazımsızlık açısından, dereotu çok iyi sindirim özelliklerine sahip olduğu için oldukça yararlı olabilir. İkinci olarak dereotu içerisinde bulunan antiseptik yağlar nedeniyle vücutta bulunan mikroplarla savaşır. Bu sayede enfeksiyonları imha ederek, ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

Kimler Dereotu Tüketmemeli?

Taze dereotu suyu cildi güneşe karşı hassas hale getirebilir. Bu durum güneş yanıkları ve cilt kanseri hastaları için bir risk teşkil eder.

Hamilelik döneminde dereotunun tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden doktorunuza danışmanızda sağlığınız açısından fayda vardır.

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