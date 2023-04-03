Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup edip tekrar umutlanırken, Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ve şampiyonluk hesapları karıştı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Beşiktaş 51. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken, lider Galatasaray ile puan farkını 11'e düşürdü. Fenerbahçe ise 54 puanda kalarak Galatasaray'ın kazandığı haftada büyük bir yara aldı.

Süper Ligin lideri Galatasaray rakipleriyle aradaki puan farkını giderek açarak adım adım şampiyonluğa koşuyor. Derbide 1-0 önde olmasına rağmen 10 kişilik rakibine kaybeten Fenerbahçe’de sular durulmazken taraftarlar yönetimin ve Jesus’un derhal istifa edip bırakmalarını istiyor. Kamuoyunda ise birçok spor yazarı ve taraftarlar tarafından artık Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleştiği görüşü hakim.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Oldukça kızgın olan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u ve yönetimini istifaya davet etti. Taraftar yönetime seslenerek ''Bırakın bu işi artık'' diye dert yandı. “

AZİZ YILDIRIM’IN AHINI ALDIK”

Fenerbahçe taraftarı ayrıca Aziz Yıldırım dönemine atıfta bulunarak, ''Aziz Yıldırım döneminde böyle skorlar görmedik, Aziz Yıldırım'ın ahını aldık'' dedi. Ali Koç için ise ''Futboldan anlamıyor, takımı getirdiği hale bak, istifa etmesi gerek artık'' açıklamalarında bulundu. Bir başkası taraftar ise bugünü ''hayatının en kötü günü'' olarak anlattı.

JESUS’UN DERBİ KABUSU!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden de galibiyet çıkaramadı. Üçlü savunma tercihi bir kısım taraftardan tepki görürken Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında puan alamadı ve bu sezonki 4. derbisinden de 3 puanı çıkaramamış oldu. 3 YENİLGİ, 1 BERABERLİK Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile deplasmanda 2-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetmiş, Galatasaray'a ise evinde 3-0 yenilmişti. (EYÜP COŞKUN)