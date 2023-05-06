Bölgenin kalkınmasına yönelik yatırımlarına devam eden şirket, geçtiğimiz yıllarda sporun birçok alanında gençlerin nitelikli gelişimlerine yönelik sunduğu katkılarını artırarak sürdürüyor. Son olarak DEPSAŞ Enerji, 2013 yılında kurulan GAP Gençlik Spor Kulübü’nü devraldı. Bundan böyle faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulüp, 24 branşta 1600 sporcu yetiştirmesiyle dikkat çekiyor. Kulüp; birçok branşta Türkiye şampiyonluklarının yanında, Avrupa ve dünya genelinde de önemli başarılara imza attı. DEPSAŞ Enerji spora sunduğu destekle birlikte, gençlerin istihdamına katkı sunacak çalışmalara da imza atıyor. Sporcu gençlere profesyonel dalgıçlık eğitimi sunan kulüp, gençlerin su ürünleri çiftliklerinde dalgıç olarak istihdamına katkı sağladı. İlk etap 50 sporcunun lisans almasına yönelik eğitim veren kulüp, 500 gencin daha bu yolla istihdama katılımlarını hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgeye değer katan birçok projeye imza atan Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ Enerji), yeni bir sosyal sorumluluk yatırımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda DEPSAŞ Enerji, GAP Gençlik Spor Kulübü olarak 2013 yılından bugüne bilinen ve çok sayıda profesyonel sporcunun yetişmesine büyük katkı sağlayan kulübün yeni destekçisi oldu. Faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulübün toplamda 1600 kayıtlı sporcusu ve 800’den fazla aktif lisanslı sporcusu bulunuyor. Yeni dönemde gençleri spora yönlendirecek atılımlarını hızlandıracak olan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, tüm branşlarda yeni şampiyonluklar hedefliyor.

DEPSAŞ Enerji’nin desteği, sporda çıtayı daha da yükseltecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, GAP Gençlik Spor Kulübü’nün başarılarını artarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek; “Bölgede adından sıkça söz ettiren GAP Gençlik Spor Kulübü’nün faaliyetlerini, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü altında toplamanın heyecanı içindeyiz. Gençlerimizin sporun her alanına duydukları ilgiden ve edindikleri üstün başarılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerde, bu ilginin daha da artması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu kapsamda kulübümüzün elde ettiği başarıları daha da ileriye taşımak için desteklerimize devam ediyoruz. Kulüp Başkanımız Mehmet İpek Bey bugüne kadar bölgemizde gençlerin sporla buluşmasına önemli katkılar sağladı. DEPSAŞ Enerji’nin de desteği ile bu ivmenin daha da ileri noktaya taşınmasını hedefliyoruz. Mehmet İpek Başkanımızı ve kıymetli sporcularımızı ulusal başarıların yanında, bayrağımızı uluslararası şampiyonalarda da gururla dalgalandırdıkları için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın tarihi birçok branşta başarılarla dolu

Geçtiğimiz yıla birçok başarı sığdıran DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü; hentbol ve voleybol branşlarında Bölgesel 2. Lig’e yükseldi. Atıcılık havalı tabanca branşında takım halinde Türkiye birinciliği, okul sporları atıcılık branşında Türkiye birinciliği, atıcılık branşında bireysel yarışta erkekler Türkiye birinciliği ve ikinciliğinin yanında, kızlarda Türkiye ikinciliği kazandı. Kulübün atletizm, futbol, atıcılık, badminton, basketbol, dart, kick boks, boks, jimnastik, güreş, halter, hava sporları, hentbol, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, vücut geliştirme, wushu, muaythai ve bedensel engellilerin mücadele ettiği dallarda sporcuları bulunuyor.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü’nün hentbolda 29, voleybolda 22, bilek güreşinde 5, kick boksta 3, boksta 2, muaythaide 2, atıcılık TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) milli takımında ise 2 sporcusu, şampiyonluk için mücadele ediyor. Halihazırda farklı spor branşlarında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcuları bulunan kulüp; branş bazında bilek güreşi, atıcılık, kick boks ve boks gibi alanlarda bayrağı göndere çektirmeyi hedefliyor. Bu yıl kendilerine voleybol ve hentbolda 1. Lig’e yükselme hedefi koyan kulüp, daha sonraki süreçte ise Süper Lig'e yükselerek mevcut başarılarını üst seviyelere taşımayı istiyor.

Türkiye Voleybol Şampiyonası’nda 2’nci Lig grup şampiyonu olan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda namağlup bir sezon geçirerek şampiyon oldu ve Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandı. Bireysel spor dallarında da önemli başarılar kaydeden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü bilek güreşi sporcularından Nisa Camadan, Gülistan Güner, Gülendam Sarıbal Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar.

DEPSAŞ Enerji spora desteğini istihdamla birleştiriyor

Bugüne kadar faaliyet gösterdiği illerde, özellikle dezavantajlı durumda olan çocukların ve gençlerin topluma ve spora kazandırılması için destek veren DEPSAŞ Enerji, adını taşıyan kulüple birlikte bu idealindeki çıtayı da yükseltmeyi sürdürecek. Kulüp; Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’te gençlerin spora kazandırılması için girişimlerde bulunmayı sürdürürken, diğer bölgelerde de faaliyetler de bulunmak için de çalışmalarına devam ediyor. Spor dallarında verdiği eğitimlerle gençlere iş imkânı sağlamayı hedefleyen kulüp, Su Ürünleri Üretimi ve Endüstri Dalgıçları Derneği ile Şanlıurfa ve çevre illerde bulunan gençlere yönelik eğitimler veren kulüp, bu eğitimler sonunda, dalgıçlık belgesine sahip yeni profesyonel dalgıçların kazandırılması için çalışma başlattı. İlk etapta 50 sporcunun kendi alanlarında istihdam edilmesini sağlayan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, 500 gencin daha bu yöntemle istihdama kazandırılmasını hedefliyor. Kulüp, bu deneyimle birlikte, farklı dallarda profesyonel eğitimlerin sayılarını da artırmayı planlıyor.

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