Depremde yıkılan konutların DASK ödemeleri konuşulurken, enkaz altında kalan on binlerce otomobil, kamyon, traktör gibi motorlu taşıtın hasarının nasıl karşılanacağı da merak ediliyor.

MASFED Başkanı Erkoç, deprem yüzünden binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını, milyonlarcasının düzeninin bozulduğunu, çalışamaz hale gelen ve yakınlarını kaybetmiş ya da sağlık sorunlarıyla uğraşan vatandaşların maddiyat ihtiyacı içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkarmış bulunuyor. Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğu düşünülebilir. Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli.”

Mevzuat ne diyor?

Zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

11 ilde taşıt sayısı kaç?

Depremlerin on binlerce insanın ölümüne on binlerce binanın yıkılmasına yol açtığı on ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı da Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor.

En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor. Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin verileri ileri günlerde belli olacak.

Depremzede 10 ildeki motorlu kara taşıtlarının sayısı (Ocak 2023 itibariyle)

Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel amaçlı t. Traktör Toplam Adana 377.721 11.267 4.638 114.178 21.796 159.990 1.690 58.721 750.001 Gaziantep 266.073 12.828 4.736 105.437 22.439 145.712 1.349 43.423 601.997 Hatay 242.866 9.628 3.937 69.090 THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi 22.489 182.463 1.055 25.736 557.264 Şanlıurfa 96.955 8.312 1.686 28.560 15.238 79.250 981 42.453 273.435 Kahramanmaraş 154.838 6.774 1.976 48.514 8.345 25.368 847 25.679 272.341 Malatya 108.491 4.226 1.746 39.353 5.690 13.285 601 28.959 202.351 Osmaniye 92.981 3.716 1.088 26.337 4.309 40.540 471 19.416 188.858 Elâzığ 81.139 3.531 825 28.117 5.708 8.761 547 12.854 141.482 Diyarbakır 57.940 6.007 1.423 22.308 6.489 13.897 1.199 25.909 135.172 Adıyaman 55.710 4.231 370 17.096 3.608 20.361 352 20.525 122.253 Kilis 11.566 862 163 4.123 1.126 27.838 215 7.386 53.279 11 il toplamı 1.546.280 71.382 22.588 503.113 117.237 717.465 9.307 311.061

