Depremde yıkılan konutların DASK ödemeleri konuşulurken, enkaz altında kalan on binlerce otomobil, kamyon, traktör gibi motorlu taşıtın hasarının nasıl karşılanacağı da merak ediliyor.
MASFED Başkanı Erkoç, deprem yüzünden binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını, milyonlarcasının düzeninin bozulduğunu, çalışamaz hale gelen ve yakınlarını kaybetmiş ya da sağlık sorunlarıyla uğraşan vatandaşların maddiyat ihtiyacı içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkarmış bulunuyor. Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğu düşünülebilir. Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli.”
Mevzuat ne diyor?
Zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.
11 ilde taşıt sayısı kaç?
Depremlerin on binlerce insanın ölümüne on binlerce binanın yıkılmasına yol açtığı on ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı da Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor.
En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor. Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.
Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin verileri ileri günlerde belli olacak.
Depremzede 10 ildeki motorlu kara taşıtlarının sayısı (Ocak 2023 itibariyle)
|
Otomobil
|
Minibüs
|
Otobüs
|
Kamyonet
|
Kamyon
|
Motosiklet
|
Özel amaçlı t.
|
Traktör
|
Toplam
|
Adana
|
377.721
|
11.267
|
4.638
|
114.178
|
21.796
|
159.990
|
1.690
|
58.721
|
750.001
|
Gaziantep
|
266.073
|
12.828
|
4.736
|
105.437
|
22.439
|
145.712
|
1.349
|
43.423
|
601.997
|
Hatay
|
242.866
|
9.628
|
3.937
|
69.090
|
22.489
|
182.463
|
1.055
|
25.736
|
557.264
|
Şanlıurfa
|
96.955
|
8.312
|
1.686
|
28.560
|
15.238
|
79.250
|
981
|
42.453
|
273.435
|
Kahramanmaraş
|
154.838
|
6.774
|
1.976
|
48.514
|
8.345
|
25.368
|
847
|
25.679
|
272.341
|
Malatya
|
108.491
|
4.226
|
1.746
|
39.353
|
5.690
|
13.285
|
601
|
28.959
|
202.351
|
Osmaniye
|
92.981
|
3.716
|
1.088
|
26.337
|
4.309
|
40.540
|
471
|
19.416
|
188.858
|
Elâzığ
|
81.139
|
3.531
|
825
|
28.117
|
5.708
|
8.761
|
547
|
12.854
|
141.482
|
Diyarbakır
|
57.940
|
6.007
|
1.423
|
22.308
|
6.489
|
13.897
|
1.199
|
25.909
|
135.172
|
Adıyaman
|
55.710
|
4.231
|
370
|
17.096
|
3.608
|
20.361
|
352
|
20.525
|
122.253
|
Kilis
|
11.566
|
862
|
163
|
4.123
|
1.126
|
27.838
|
215
|
7.386
|
53.279
|
11 il toplamı
|
1.546.280
|
71.382
|
22.588
|
503.113
|
117.237
|
717.465
|
9.307
|
311.061
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi