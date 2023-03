Kâğıthane Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı illerden olan Malatya'da her akşam bin kişilik iftar veriyor. 'Ramazan paylaşmaktır' sloganıyla Ramazan etkinliklerine başlayan Kâğıthane Belediyesi, Ramazan faaliyetlerini deprem bölgesinde de sürdürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde her akşam bin kişiye yemek dağıtılmak üzere iftar çadırı kuruldu. Depremin vurduğu ilçede yaralar sarılırken, depremzede vatandaşlar Ramazanın manevi havasını iftar çadırında hissediyor.İlçenin yeniden imarı için de çalışmalar yürüten Kağıthane Belediyesi, bölgede çöplerin toplanması, altyapı kanalizasyonların temizlenmesi, enkaz taşıma ve yükleme, enkaz bölgelerinin hijyeni ve su ihtiyaçlarının karşılanması, kurulan konteynır ve çadır kentlerin alt yapısının oluşturulması gibi hizmetleri üstlendi. Yanı sıra ekipler konteyner kentlerin elektrik - su tesisat ve mobilya montaj - tamirat işlemlerini de gerçekleştiriyor. Görevli 30 personel ile birlikte Kâğıthane Belediyesi'ne ait 2 çöp sıkıştırma aracı, 2 ekskavatör, 4 bekoloder, 1 vidanjör, 1 kamyon, 2 arazöz sahada aralıksız görev yapıyor.