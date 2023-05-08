Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi "Örgü Atölyesi" ve gönüllüleri afet bölgesine sağladıkları desteklerle depremzedelerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

Depremin hasar gördüğü illerde çalışmalar sürerken İstanbul'un Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi "Örgü Atölyesi" ve gönüllüleri afet bölgesine de desteklerini sürdürüyor.

Koşuyolu Gönüllü Evi "Örgü Atölyesi" öncülüğünde hazırlanan koliler Siverek'e gönderdi.

Kolilerde sadece el emeği ürünler yer almadı. Gönüllüler depremzede çocukların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparak eklemelerde bulundular ve bireysel paketler hazırladılar. Ayrıca annelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak anne paketleri hazırlamayı unutmadılar.



Atölye gönüllüleri “Biz çalışmalarımızda yardım değil bu dayanışmadır diyoruz her zaman sürdürülebilirliğin önemini vurguluyoruz. Bölge ayağı kalkana, normal hayatlarına dönene kadar biz gönüllülerimizle elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gönüllülerimizin desteği ile, damlaların birikmesiyle nehirleri akışını sağlamaya devam edeceğimizi düşünüyoruz” diyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ