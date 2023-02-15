Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar Belediyesi bütün birimleriyle yardım seferberliği sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde de hareketle günler yaşanıyor. Dikiş-Nakış sınıfı öğrencileri de depremzedeler için uyku tulumu dikiyor. Bağcılar esnafının verdiği kumaşlarla dikilen uyku tulumlarının sayısı iki günde 100’ü aştı. Bir hafta içinde sayıları bine ulaşması beklenen uyku tulumları deprem bölgesine gönderilecek.



Esnaf ile kadın kursiyerler el ele verdi

Bölgede geçen çok ağır kış şartları olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Depremzede vatandaşlarımız için daha fazla şey yapmak için çalışıyoruz. Esnafımız ve kadın kursiyerlerimiz de el ele vererek kışlık malzemeler üretiyorlar. Bunların başında da uyku tulumu geliyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kaynak. Yenigün Haber Merkezi